Oy kullanacaklar için flaş haber! Sadece 2 gün kaldı: Hemen gidip bakmanız gerekiyor!

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Listeleri için Son Günü Açıkladı













Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçmen listelerinin askıya çıkarılacağı son günü açıkladı. YSK'nın seçim takvimine göre, güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan indirilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılmış ve güncellenecekti. Ancak bu listelere ilişkin itiraz süresi yarın sona erecek ve listeler askıdan indirilecek. Ayrıca, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için tanınan başvuru süresi de yarın sona erecek.YSK'nın duyurusunda tüm seçmenlere seçmen listeleri askıdan indirilmeden önce kontrol etmeleri ve varsa itirazlarını son başvuru tarihinden önce yapmaları çağrısında bulunuluyor. YSK, seçimlerin adil ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için tüm seçmenlerin listelerde yer almasının öneminin altını çiziyor. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasına sadece bir gün kala, seçmenlerin bir an önce harekete geçmeleri ve yaklaşan seçimlerde oy kullanma haklarını kullanmak üzere isimlerinin seçmen listelerinde yer almasını sağlamak için gerekli adımları atmaları tavsiye ediliyor.