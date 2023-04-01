Oy kullanırken bunu yapanlar yandı! Her an hapis cezası alabilirsiniz: Basit gibi görünse de...













Yaklaşan seçimlerle birlikte, seçim sürecindeki yasak ve kural ihlalleri de gündemde. Seçim avukatı Ender Unutan Ersözlü, seçmenlerin, seçim görevlilerinin ve partilerin seçim yasaklarına uymaları gerektiğini belirtirken, sosyal medya üzerinden kullandığı oyu paylaşanların seçim suçu işlemiş olacağına dikkat çekti. Bu tür suçlar seçim sürecinde sıkça karşılaşılan ve ciddi hapis cezaları ile sonuçlanabilen suçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle seçmenlerin, sosyal medya üzerinden oy tercihlerini paylaşmaktan kaçınmaları gerekiyor.14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yaklaşmasıyla birlikte, seçim suçları ve cezaları da gündemde yer almaya başladı. Seçimlerin serbestlik, eşitlik ve güven ortamı içinde yapılabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun, seçim sürecinde işlenen suçlara idari para cezaları ve 5 yıla kadar hapis cezası gibi yaptırımlar öngörüyor. Bu suçlar arasında seçim günü yetkili kurulların emirlerine uymamak, mükerrer oy kullanmak ve seçim sandığını çalmak gibi fiiller yer alıyor. Seçmenlerin, seçim sürecinde ve seçim günü boyunca dikkatli ve titiz davranması gerektiğini belirten avukat Ender Unutan Ersözlü, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için seçmenlerin seçim kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.Ersözlü, sahte seçmen kütüğü düzenleyenlerin cezalarının artırılacağına dair bilgi verdiğini belirterek, ilgili kanunda seçimin kesinleştiği tarih ile oy verme günü arasındaki süreçte dikkat edilmesi gereken seçim suçlarına değinildiğini söyledi. Seçim propagandasına engel olmak veya propaganda materyallerini tahrip etmek gibi suçlar işleyenler altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi hazırlayanlar, çalanlar veya yok edenler, Türk Ceza Kanunu'nun "belgede sahtecilik" suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek cezanın yarı oranında artırılacaktır. Kurulların görevlerini yerine getirmesine engel olanlar ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, seçmen kütüğüne hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmaya hak kazanan bir seçmeni yazmayanlar veya silinmesi gereken bir seçmenin adını silmeyenler veya silinmemesi gereken bir seçmenin adını silenler, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası alabilirler. Ersözlü, seçim sürecinde bu suçlardan kaçınmanın toplumsal barış açısından önemli olduğunu vurguladı.Avukat Ender Unutan Ersözlü, seçim suçları arasında yer alan bir başka eylemin de kullandığı oyu sosyal medyada paylaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca sandık başında sorumluluklarını yerine getirmeyenler, oy kullanmasına rağmen sandık başından ayrılmayanlar, müdahale telkininde bulunanlar ve bu eylemlere teşebbüs edenlerin de seçim suçu işlemiş sayıldığını ifade etti. Kanun kapsamında mükerrer oy kullanmak, seçmen olmadığı halde oy kullanmak, sandık çalmak, seçim tutanağını tahrif etmek, haksız oy temini için menfaat teklif etmek, seçmenin oy kullanmasını engellemek, silah taşımak gibi eylemler de seçim suçu olarak değerlendirilmekte ve bu suçları işleyenler çeşitli cezalara maruz kalabilmektedir.Avukat Ender Unutan Ersözlü, seçimlerin adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için seçmenlerin seçim yasaklarına ve kurallarına uyması gerektiğini belirtti ve seçim suçlarının uygulama alanının ve süresinin sınırlı olduğunu ve pek bilinmediğini söyledi. Ancak seçim suçu işleyenlerin, seçim sonrasında para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalabileceklerini ve seçim yargılamalarının azımsanmayacak bir oranda olduğunu vurguladı. Bu nedenle seçmenlerin, seçimde görev alanların ve siyasi partilerin seçim suçları konusunda bilinçli olmaları gerektiğini ifade etti.