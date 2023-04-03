Oy pusulasında sıralama belli oldu! 4 ay pusulada böyle yer alacak: İşte YSK oy pusulası!







YSK'DA KURALAR ÇEKİLDİ







SEÇİM TAKVİMİNDE BUNDAN SONRA NELER YAŞANACAK?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Seçimin geleceği gün iple çekilirken, seçim takvimi süreci de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Ogan yarışıyor. Dört isimden oluşan son aday listesi resmi gazetede yayınlandı, ancak adayların sandıkta nerede yer alacağı konusu merak konusu oldu. İşte detaylar…Yüksek Seçim Kurulu'nda kurayla cumhurbaşkanı adayları için kuraların çekildiği açıklandı. Böylece birinciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinciliği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncülüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncülüğü ATA İttifakı adayı Sinan Ogan aldı.İşte siyasi partilerde milletvekili aday adaylığına başvuranların sayısı...• Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçimleri oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak. • Seçim takvimine göre listeler 2 Nisan'da muhtarlıkta liste askından inecek. • İttifak ve siyasi partilerin sandıktaki yerleri 8 Nisan'da çekilecek. • Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. • Kesin milletvekili aday listesi 19 Nisan'da açıklanacak.