SİYASET
03 Nisan 2023 - 00:45

Oy pusulasında sıralama belli oldu! 4 ay pusulada böyle yer alacak: İşte YSK oy pusulası!

Türkiye yavaş yavaş seçimlere doğru ilerlerken, sıra dört cumhurbaşkanı adayının pusulada nasıl yer alacağını belirlemeye geldi. Bu nedenle YSK'da bugün kura çekimi yapıldı. Böylece birinciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncülüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncülüğü ATA İttifakı adayı Sinan Ogan ve ikinciliği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

SİYASET
03 Nisan 2023 - 00:45
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Oy pusulasında sıralama belli oldu! 4 ay pusulada böyle yer alacak: İşte YSK oy pusulası!


Türkiye 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Seçimin geleceği gün iple çekilirken, seçim takvimi süreci de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Ogan yarışıyor. Dört isimden oluşan son aday listesi resmi gazetede yayınlandı, ancak adayların sandıkta nerede yer alacağı konusu merak konusu oldu. İşte detaylar…

YSK'DA KURALAR ÇEKİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nda kurayla cumhurbaşkanı adayları için kuraların çekildiği açıklandı. Böylece birinciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinciliği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncülüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncülüğü ATA İttifakı adayı Sinan Ogan aldı.



İşte siyasi partilerde milletvekili aday adaylığına başvuranların sayısı...

seçim

SEÇİM TAKVİMİNDE BUNDAN SONRA NELER YAŞANACAK?

• Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçimleri oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

• Seçim takvimine göre listeler 2 Nisan'da muhtarlıkta liste askından inecek.

• İttifak ve siyasi partilerin sandıktaki yerleri 8 Nisan'da çekilecek.

• Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

• Kesin milletvekili aday listesi 19 Nisan'da açıklanacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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