Oy pusulasında sıralama belli oldu! 4 ay pusulada böyle yer alacak: İşte YSK oy pusulası!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Seçimin geleceği gün iple çekilirken, seçim takvimi süreci de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Ogan yarışıyor. Dört isimden oluşan son aday listesi resmi gazetede yayınlandı, ancak adayların sandıkta nerede yer alacağı konusu merak konusu oldu. İşte detaylar…
YSK'DA KURALAR ÇEKİLDİYüksek Seçim Kurulu'nda kurayla cumhurbaşkanı adayları için kuraların çekildiği açıklandı. Böylece birinciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinciliği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncülüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncülüğü ATA İttifakı adayı Sinan Ogan aldı.
İşte siyasi partilerde milletvekili aday adaylığına başvuranların sayısı...