MAGAZİN
23 Ocak 2023 - 17:55

Öykü Serter Kısmetse Olur kızlarına meydan okudu! Erkekler artık ona talip gelecek: Öyle pozlar verdi ki bakan ekrandan çıkamadı

Öykü Serter, Kısmetse Olur Aşkın Gücü evinde birbirinden çarpıcı pozlar vererek sosyal medya hesabında paylaştı! Detaylar haberimizde...

MAGAZİN
23 Ocak 2023 - 17:55
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Öykü Serter Kısmetse Olur kızlarına meydan okudu! Erkekler artık ona talip gelecek: Öyle pozlar verdi ki bakan ekrandan çıkamadı
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Rising Star, İşte Benim Stilim, Bu Tarz Benim, Biri Bizi Gözetliyor gibi popüler yarışmaların sunuculuğunu yapan Öykü Serter, bugünlerde ise Kısmetse Olur programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Ünlü sunucu Serter, haftanın 6 günü sosyal medya platformu Youtube üzerinden yayın yapıyor.



Çarpıcı kariyerinin dışında, dikkat çekici fiziği ve güzelliğiyle öne çıkmış ünlü sunucu, sosyal medyada birçok kişinin kendisine hayran kalmasını başarıyor.

Fit vücuduyla cesur seçimler yapan 47 yaşındaki Öykü Serter, son paylaşımlarıyla binlerce kişinin dikkatini çekti.

DAMATLARI DÜŞÜNDÜRDÜ!

Kısmetse Olur evinde siyah mini bir elbiseyle elma yerken fotoğraf çekilen Serter, o anı ölümsüzleştirdi.

Boydan çekilmiş olduğu pozlarla fiziğini gösteren ünlü sunucunun o fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü sunucunun dekoltesine bir takipçisinden "damatların aklı karışacak" yorumu geldi.

Öykü Serter Kısmetse Olur

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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