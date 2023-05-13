Oylar hangi durumlarda geçersiz olarak sayılacak? YSK'dan seçmenlere uyarı!













DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM SÜRECİ

OY VERME YERLERİ

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye genelinde 973 ve 1.094 bölgelerindeki seçim komisyonlarına 191.000'den fazla oy sandığı kurulacak. Ülkede yarın 60 milyon 697 bin 843 seçmenin sandık başına gitmesi planlanıyor. Ülkede ilk kez 4 milyon 904 bin 672 seçmen oy kullanacak. Cezaevlerinde tutuklu olan ve taksirli suçlardan hüküm giyen seçmen sayısının ise 53 bin 172 olarak belirlendiği bildirildi. Oy kullanma işlemleri yarın Türkiye'de saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Ancak saat 17.00 olmasına rağmen sandıkta oy kullanmak için bekleyen seçmenler, sandık başkanı tarafından sayıldıktan sonra oy kullanma sırasına sahip olacak. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının yer aldığı ve kimliklerini tereddütsüz ortaya koyan resmi belgelerden birini fotoğraf eşliğinde kullanarak oy kullanabilecek.Seçmenin hangi sandıkta oy kullanacağını gösteren bir seçmen bilgi notu taşıması gerekmeyecektir. Seçmen el ilanı olmayanlar, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Seçim ikinci turda da devam ederse seçmen el ilanına artık gerek kalmayacak. Oy kullanma alanlarına video kayıt cihazları veya cep telefonu, fotoğraf makinesi iletişim cihazları ile girilmesi yasaklanacaktır. Bu cihazlar sandık kuruluna bırakılacak ve oy verme işlemi tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Seçmenler, Başkan ve Milletvekili için iki ayrı oy pusulasını verilen tek zarfa koyup sandığa atacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk olarak oyların sayımı ve sandıkların dağıtılması gerçekleştirilecek.Kahramanmaraş'ın 11 ilini etkileyen deprem nedeniyle YSK tarafından çeşitli önlemler alındı. Depremden etkilenen illerde eksikliklerin tespitini yapan YSK, çalışmaların ardından illerde kurduğu konteynerlerde seçimlerin sorunsuz geçmesi için hazırlık yaptı. Bölge genelinde, daha önce sandık kuran okullara sandık kurulacak. Okulun yıkılması veya zarar görmesi durumunda bahçeye veya yakınına konteynerler konularak oylama yapılacak. Seçmenler, adres kayıtlarının bulunduğu her yerde oy kullanacak ve oylar o seçim çevresinde yeniden sayılacak. Deprem bölgesinde bulunan yaklaşık 133 bin seçmenin başka illere nakillerinin yapıldığı belirtildi. Bu seçim sırasında hastalık veya sakatlık nedeniyle yatalak olan seçmenler için mobil oy sandıkları da oluşturuldu. Bu seçmenler mobil sandıklarda oy kullanabilecek. Bu seçimde ilk kez görme engellilerin kendileri için hazırlanan form ile oy kullanmaları için her sandığa birer form gönderilecek.Kapatılan alanlar seçmenin gizliliğini sağlayacak ve içeridekilerin dışarıdan görülmesine izin vermeden seçmenin tamamen özgürce oy kullanmasını sağlayacaktır. Parti komitesi üyeleri, adaylar ve sandık görevlileri (gözlemciler) partilerini gösteren rozet, amblem ya da başka herhangi bir işaret takmamalıdır. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri göreve başlama öncesinde sandık önünde yemin ederek sandıkların boş olduğunu kontrol eder. Oy kullanma yerindeki düzen, sandık yönetim kurulu başkanı tarafından sağlanır. Sandık başkanı düzeni bozmaya çalışanları uyaracak ve uyarıya kulak asmayanlar sandıktan çıkabilecek. Sandık alanında alınan tedbirler, seçmenin sandıkların işleyişini denetlemesine engel olmayacaktır. Oylamada hamileler, hastalar, engelliler ile yaşlılara öncelik verilecek. Sandıkta bulunan seçmene, kullanacakları oy ile ilgili hiç kimse müdahale edemez, öneride bulunamaz veya tavsiyede bulunamaz. Seçmenler, oy kullandıktan sonra odadan çıkacak. Seçim Günü tüm yayınlar saat 21.00'den sonra yayınlanacaktır, ancak YSK gerekli gördüğü takdirde saat 21.00'den önce yayın yapılmasına karar verebilir. Seçmenler, Başkan ve Kongre Üyesi için seçecekleri iki ayrı oyu aynı zarfın içine koyarak sandığa atacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk olarak oyların sayımı ve sandıkların dağıtılması gerçekleştirilecek. Zarf dışı oy pusulalarında seçim şekillerinden birinin geçersiz sayılması, diğer seçim şeklinin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Birden fazla koalisyon, parti veya aynı koalisyondan olmayan aday için “Evet” veya “Tercih Edilir” işareti kapatılmazsa oy geçersiz sayılır. Oy pusulasını bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde yırtık ya da oy pusulasına mühür veya yeri dışında herhangi bir sembol, isim, imza işareti veya parmak izi yapıştırmak da oyu geçersiz kılar. Ayrıca, oy pusulasında karalama, karalama, açıkça işaretlenme veya zarfın içindeki herhangi bir şeyin işaret görevi görmesi halinde, oy pusulası geçersiz sayılacaktır. Yarın yapılacak seçimde hiçbir cumhurbaşkanı adayı salt çoğunluğu sağlayamazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur için tekrar oylama yapılacak.