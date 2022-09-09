Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Halis Polat, evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı. Tahliye kanalından ve köy çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Bekir Şeyhanlı