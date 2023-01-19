TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 08:30

﻿Oyun sevdalıları bu fırsat kaçmaz! Amazon Prime'da 599 TL değerindeki oyunu bedava oldu... Acele eden hemen oynamaya başlayacak!

Amazon Prime Gaming, Ocak ayı içinde toplam 599 TL değerindeki altı oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunacak. İşte, Ocak ayında ücretsiz olan Amazon Prime Gaming oyunları...

TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 08:30
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﻿Oyun sevdalıları bu fırsat kaçmaz! Amazon Prime'da 599 TL değerindeki oyunu bedava oldu... Acele eden hemen oynamaya başlayacak!


Ülkemiz, dünyada Amazon Prime'i en ucuz kullanan ülkelerin başında geliyor. 8 TL'ye aylık abone olunabilen uygulamada video, oyun ve alışveriş hizmeti sunuluyor. Her ay kullanıcılara ücretsiz oyun hizmeti veren Amazon Prime Gaming Ocak ayında vereceği oyunları da açıkladı.

Ocak ayı içerisinde Prime abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyunlar arasında toplam ücreti 599 TL olan The Evil Within 2, Breathedge, Lawn Mowing Simulator, Chicken Police — Paint it RED!, Faraway 2 Jungle Escape ve Beat Cop bulunuyor.

İLK AY ÜCRET ÖDEMEK YOK



Üyeler, aboneliklerinin ilk ayında hiçbir ücret ödemesi yapmadan Amazon Prime abonesi olabilirken, platformu beğenmemeleri durumunda 1 aylık abonelikleri bitmeden abonelik iptali yapabiliyorlar.

 amazon prime ücretsiz oyun

AMAZON PRİME GAMİNG OCAK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

The Evil Within 2

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police — Paint it RED!

Faraway 2 Jungle Escape

Beat Cop

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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