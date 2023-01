﻿Oyun sevdalıları bu fırsat kaçmaz! Amazon Prime'da 599 TL değerindeki oyunu bedava oldu... Acele eden hemen oynamaya başlayacak!

İLK AY ÜCRET ÖDEMEK YOK







AMAZON PRİME GAMİNG OCAK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ülkemiz, dünyada Amazon Prime'i en ucuz kullanan ülkelerin başında geliyor. 8 TL'ye aylık abone olunabilen uygulamada video, oyun ve alışveriş hizmeti sunuluyor. Her ay kullanıcılara ücretsiz oyun hizmeti veren Amazon Prime Gaming Ocak ayında vereceği oyunları da açıkladı. Ocak ayı içerisinde Prime abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyunlar arasında toplam ücreti 599 TL olan The Evil Within 2, Breathedge, Lawn Mowing Simulator, Chicken Police — Paint it RED!, Faraway 2 Jungle Escape ve Beat Cop bulunuyor.Üyeler, aboneliklerinin ilk ayında hiçbir ücret ödemesi yapmadan Amazon Prime abonesi olabilirken, platformu beğenmemeleri durumunda 1 aylık abonelikleri bitmeden abonelik iptali yapabiliyorlar.The Evil Within 2 Breathedge Lawn Mowing Simulator Chicken Police — Paint it RED! Faraway 2 Jungle Escape Beat Cop