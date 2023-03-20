Oyun severler bu habere çıldıracak! Far Cry 5 oyunu o saatler arasında bedava oynanacak! Oyun zevkini ücretsiz tatma fırsatı!

Ubisoft, uzun zamandır beklenen haberi sonunda duyurdu. Far Cry 5'i ücretsiz denemek isteyenlerin sevincine bir duyuru yapıldı. Artık bu oyunu belirli bir süre para ödemeden oynayabilirsiniz. Peki, bu oyunu ücretsiz olarak nerede oynayabilirsiniz? İşte detaylar...
FAR CRY 5 KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Oyunun 23-27 arası ücretsiz olacağı söyleniyor. Martta Dolayısıyla oyunu toplam 4 gün parasız oynama şansınız var. Açık dünya ile FPS'nin mükemmel bir karışımı olarak nitelendirilen oyun, grafikleriyle de rakiplerine meydan okuyor.