TEKNOLOJİ
12 Mayıs 2023 - 22:17

Oyun severlere müjde geldi: O oyun artık tamamen ücretsiz olacak!

Bilgisayar oyunu oynamayı seven insanlar için müjdeli haberler geldi. Bu tarih sonrasında oyun tamamen ücretsiz olacak! Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
12 Mayıs 2023 - 22:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Oyun severlere müjde geldi: O oyun artık tamamen ücretsiz olacak!


Oyunların fazla fiyatları oyun severleri üzerken yüzleri güldürecek haberler geldi. Peki FIFA 2023 ne zaman ücretsiz oluyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİFA 23 ÜCRETSİZ OLACAK

EA Games tarafından kullanıcıya sunulan ve en çok tercih edilen oyunlardan biri olan FIFA 23 ücretsiz deneme modları oyunculara sunuldu. Ancak bu sefer oyunun tamamen ücretsiz olması bekleniyor. 



FIFA 23 Ücretsiz Olacak

Oyun 16 Mayıs sonrasında kullanılabilecek. Ancak Game Pass ve EA Play abonesi olmayan oyuncular oyunu ücretsiz olarak oynayamayacak. İleri zamanlarda Epic Games tarafından oyunun ücretsiz şekilde sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ