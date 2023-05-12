Oyun severlere müjde geldi: O oyun artık tamamen ücretsiz olacak!

Oyunların fazla fiyatları oyun severleri üzerken yüzleri güldürecek haberler geldi. Peki FIFA 2023 ne zaman ücretsiz oluyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FİFA 23 ÜCRETSİZ OLACAKEA Games tarafından kullanıcıya sunulan ve en çok tercih edilen oyunlardan biri olan FIFA 23 ücretsiz deneme modları oyunculara sunuldu. Ancak bu sefer oyunun tamamen ücretsiz olması bekleniyor.
Oyun 16 Mayıs sonrasında kullanılabilecek. Ancak Game Pass ve EA Play abonesi olmayan oyuncular oyunu ücretsiz olarak oynayamayacak. İleri zamanlarda Epic Games tarafından oyunun ücretsiz şekilde sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.