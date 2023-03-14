Oyun tutkunları bu haber size! 230 TL'lik oyun o süreye kadar bedava oldu!







O OYUN BEDAVA OLACAK







Dijital oyun tutkunlarına yeni bir müjde geldi! Normal şartlarda 229 TL olan o oyun belli bir süre oyunculara bedava sunulacak! Peki oyun nasıl bedava indirilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ubisoft tarafından bildirilen karara göre Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyunu oyun tutkunlarına belli bir süre bedava olarak sunulacak. Bahsi geçen oyun 9 Mart tarihinden 16 Mart tarihine kadar bedava olarak oynanabilecek.Oyunu merak eden birçok kişi bu sürede oyunu ücretsiz olarak oynamanın tadını çıkarabilecek. Oyun yalnızca belli platformlar üzerinden oynanabiliyor. Oyun PC Epic Games, PC Ubisoft Store, PlayStation 4 PS Store, PlayStation 5 PS Store, XBOX XBOX Store üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek.