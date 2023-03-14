TEKNOLOJİ
14 Mart 2023 - 08:45

Oyun tutkunları bu haber size! 230 TL'lik oyun o süreye kadar bedava oldu!

Son zamanlarda ilginin arttığı dijital oyunlarla ilgili sevindirici bir haber geldi. O oyun bedava oldu! Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
14 Mart 2023 - 08:45
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Oyun tutkunları bu haber size! 230 TL'lik oyun o süreye kadar bedava oldu!


Dijital oyun tutkunlarına yeni bir müjde geldi! Normal şartlarda 229 TL olan o oyun belli bir süre oyunculara bedava sunulacak! Peki oyun nasıl bedava indirilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O OYUN BEDAVA OLACAK

Ubisoft tarafından bildirilen karara göre Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyunu oyun tutkunlarına belli bir süre bedava olarak sunulacak. Bahsi geçen oyun 9 Mart tarihinden 16 Mart tarihine kadar bedava olarak oynanabilecek. 



Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Oyunu Ücretsiz Olacak

Oyunu merak eden birçok kişi bu sürede oyunu ücretsiz olarak oynamanın tadını çıkarabilecek. Oyun yalnızca belli platformlar üzerinden oynanabiliyor. Oyun PC Epic Games, PC Ubisoft Store, PlayStation 4 PS Store, PlayStation 5 PS Store, XBOX XBOX Store üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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