Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!

11 Eylül 2022 Steam Fiyat Listesi!

Dijital oyun satış platformlarından birisi olan Steam, dijital oyunlara kolaylıkla ulaşmamızı sağlamasının yanı sıra oyuncularına atölye desteği, arkadaş buluşmaları ve kullanımı oldukça kolay arayüzü kendini rakiplerinden öne çıkartıyor. Belirli tarihler arasında indirim günleri yapan Steam, popülerliği yüksek oyunları neredeyse yarı fiyatına hatta bedava dağıtıyor. Dünya genelinde her oyun meraklısı tarafından Steam’de yayınlanan ve satılan oyunların merakla beklenen indirim fırsatları herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.Steam’de yapılan fırsatlarla beraber Forza Horizon 5, 649 yerine %44 indirimle 361,62 liraya sunulurken, Hot Lava 32 TL yerine %60 oran gibi bir indirim yapılarak 12 lira 80 kuruşa satışa sunuluyor.FORZA HORİZON 4 : Yarış-Açık Dünya - Araç Kullanma- Çok Oyunculu - Otomobil Simülasyonu 92 TL % 67 indirimle 30.36 TL fiyatla satılıyor. FORZA HORİZON 5 : Yarış - Açık Dünya - Araç Kullanma - Çok Oyunculu - Otomobil Simülasyonu 299,00 TL % 30 indirimle 209,30 TL fiyatla satılıyor. RED DEAD REDEMPTİON 2 : Açık Dünya - Zengin Hikâye – Macera- Vahşi Batı -Aksiyon 299,00 TL % 50 indirimle 149.50 TL fiyatla satılıyor. DEAD BY DAYLİGHT : Korku - Hayatta Kalma - Çok Oyunculu - Çevrimiçi Eşli 99,00 TL % 60 indirimle 39.60 TL fiyatla satılıyor.ARMA 3 : Aksiyon - Askerî - Çok Oyunculu - Simülasyon Nişancı 169,00 TL % 75 indirimle 42,25 TL fiyatla satılıyor. DYİNG LİGHT Zombi-Hayatta-Kalma-Korku Çevrimiçi - Eşli Oyun - Açık Dünya 59,00 TL % 67 indirimle 19,47 TL fiyatla satılıyor. CONAN EXİLES Hayatta Kalma - Açık Dünya-İnşa Etme- Çıplaklık- Açık Dünya- Hayatta Kalma İnşa 74,99 TL % 70 indirimle 22,49 TL fiyatla satılıyor. EURO TRUCK SİMULATOR 2 Araç Kullanma -Ulaşım Simülasyon -Açık Dünya Otomobil Simülasyonu 149,00 TL % 75 indirimle 37,25 TL fiyatla satılıyor. IT TAKES TWO Eşli-Çok Oyunculu-Bölünmüş Ekran-Bulmaca Yerel Eşli Oyun 399,99 TL % 50 indirimle 199,99 TL fiyatla satılıyor. DAYZ Hayatta Kalma -Zombi -Çok Oyunculu Açık Dünya Aksiyon 259,99 TL % 40 indirimle 155,99 TL fiyatla satılıyor.HUNT: SHOWDOWN Açık Dünya-Taktiksel Atmosferik-Kalıcı Ölüm-FPS 109,00 TL % 50 indirimle 54,50 TL fiyatla satılıyor. F1® 22 Yarış -Spor- Çok Oyunculu Eşli -VR 599,99 TL % 35 indirimle 389,99 TL fiyatla satılıyor. PLANET ZOO Yönetim Simülasyon -İnşa Etme -Sandbox Doğa 180,37 TL % 75 indirimle 45,09 TL fiyatla satılıyor.GUNFİRE REBORN FPSRogue-lite Eşli Çevrimiçi -Eşli Oyun Rogue-like 78,00 TL % 30 indirimle 54,60 TL fiyatla satılıyor. STAR WARS JEDİ: FALLEN ORDER™ Aksiyon -Macera -Üçüncü Şahıs Souls-like Kılıçlı Dövüş Zengin Hikâye 279,99 TL % 80 indirimle 55,99 TL fiyatla satılıyor.