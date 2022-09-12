TEKNOLOJİ
12 Eylül 2022 - 00:47

Oyun tutkunları bu haber size! Steam'de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!

Binlerce oyunu kendi içinde barındıran ve dünyanın en büyü oyun mağazası başarısını yakalayan Steam, oyun tutkunları için özel fırsatları sunmaya devam ediyor. Forza Horizon 5’ten, Arma 3’e, Euro Truck Simulatör 2’den Dying Lihgt’e kadar yüzü aşkın oyunu kullanıcıların indirip oynaması için beraberindeki fırsatlarla imkanlar sağlıyor. Peki Steam oyun fiyatları ne oldu? Steam’deki kampanyalar ne? Steam’de hangi oyun ne kadar? İşte 11 Eylül 2022 Steam fiyat listesi…

TEKNOLOJİ
12 Eylül 2022 - 00:47
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Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!


Dijital oyun satış platformlarından birisi olan Steam, dijital oyunlara kolaylıkla ulaşmamızı sağlamasının yanı sıra oyuncularına atölye desteği, arkadaş buluşmaları ve kullanımı oldukça kolay arayüzü kendini rakiplerinden öne çıkartıyor. Belirli tarihler arasında indirim günleri yapan Steam, popülerliği yüksek oyunları neredeyse yarı fiyatına hatta bedava dağıtıyor.

Dünya genelinde her oyun meraklısı tarafından Steam’de yayınlanan ve satılan oyunların merakla beklenen indirim fırsatları herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.



Steam’de yapılan fırsatlarla beraber Forza Horizon 5, 649 yerine %44 indirimle 361,62 liraya sunulurken, Hot Lava 32 TL yerine %60 oran gibi bir indirim yapılarak 12 lira 80 kuruşa satışa sunuluyor.

Steam

11 Eylül 2022 Steam Fiyat Listesi!

FORZA HORİZON 4 :

Yarış-Açık Dünya - Araç Kullanma- Çok Oyunculu - Otomobil Simülasyonu

 92 TL % 67 indirimle 30.36 TL fiyatla satılıyor.

FORZA HORİZON 5 :

Yarış - Açık Dünya - Araç Kullanma - Çok Oyunculu - Otomobil Simülasyonu

299,00 TL % 30 indirimle 209,30 TL fiyatla satılıyor.

RED DEAD REDEMPTİON 2 :

Açık Dünya - Zengin Hikâye – Macera- Vahşi Batı -Aksiyon

 299,00 TL % 50 indirimle 149.50 TL fiyatla satılıyor.

DEAD BY DAYLİGHT :

Korku - Hayatta Kalma - Çok Oyunculu - Çevrimiçi Eşli

99,00 TL % 60 indirimle 39.60 TL fiyatla satılıyor.

Steam

ARMA 3 :

Aksiyon - Askerî - Çok Oyunculu - Simülasyon Nişancı

169,00 TL % 75 indirimle 42,25 TL fiyatla satılıyor.

DYİNG LİGHT

Zombi-Hayatta-Kalma-Korku Çevrimiçi - Eşli Oyun - Açık Dünya

59,00 TL % 67 indirimle 19,47 TL fiyatla satılıyor.

CONAN EXİLES

Hayatta Kalma - Açık Dünya-İnşa Etme- Çıplaklık- Açık Dünya- Hayatta Kalma İnşa

74,99 TL % 70 indirimle 22,49 TL fiyatla satılıyor.

EURO TRUCK SİMULATOR 2

Araç Kullanma -Ulaşım Simülasyon -Açık Dünya Otomobil Simülasyonu

149,00 TL % 75 indirimle 37,25 TL fiyatla satılıyor.

IT TAKES TWO

Eşli-Çok Oyunculu-Bölünmüş Ekran-Bulmaca Yerel Eşli Oyun

399,99 TL % 50 indirimle 199,99 TL fiyatla satılıyor.

DAYZ

Hayatta Kalma -Zombi -Çok Oyunculu Açık Dünya Aksiyon

259,99 TL % 40 indirimle 155,99 TL fiyatla satılıyor.

steam

HUNT: SHOWDOWN

Açık Dünya-Taktiksel Atmosferik-Kalıcı Ölüm-FPS

109,00 TL % 50 indirimle 54,50 TL fiyatla satılıyor.

F1® 22

Yarış -Spor- Çok Oyunculu Eşli -VR

599,99 TL % 35 indirimle 389,99 TL fiyatla satılıyor.

PLANET ZOO

Yönetim Simülasyon -İnşa Etme -Sandbox Doğa

180,37 TL % 75 indirimle 45,09 TL fiyatla satılıyor.

Steam

GUNFİRE REBORN

FPSRogue-lite Eşli Çevrimiçi -Eşli Oyun Rogue-like

78,00 TL % 30 indirimle 54,60 TL fiyatla satılıyor.

STAR WARS JEDİ: FALLEN ORDER™

Aksiyon -Macera -Üçüncü Şahıs Souls-like Kılıçlı Dövüş Zengin Hikâye

279,99 TL % 80 indirimle 55,99 TL fiyatla satılıyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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