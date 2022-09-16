YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:34

Oyun tutkunlarının uzun kuyruklar oluşturduğu Gaming İstanbul kapılarını açtı

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği oyun ve e-spor etkinliği İstanbul'da başladı. Oyun tutkunları etkinliğe katılabilmek sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:34
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Oyun tutkunlarının uzun kuyruklar oluşturduğu Gaming İstanbul kapılarını açtı

İstanbul'da düzenlenen oyun ve e-spor etkinliği ‘Gaming İstanbul' bugün itibariyle kapılarını açtı. Etkinlik oyunun her türüyle alakadar olan amatör ve profesyonel on binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Bilgisayar, konsol, mobil oyunlar, e-spor turnuvaları, yeni oyun gösterimleri, ünlü yayıncılar ile takipçi buluşmaları gibi birçok aktivite üç gün boyunca Gaming İstanbul'da gerçekleştirilecek. Oyun severlerin merakla beklediği etkinlik için sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Oyun geliştiricilere oyunlarını tanıtma fırsatı

Etkinlik kapsamında oyun geliştiriciler oyunlarını sergiliyor. Oyun geliştiriciler, yabancı yatırımcıların da ilgisinin olduğu etkinlikte yeni iş birlikleri fırsatı da yakalıyor. Türkiye'nin en popüler oyunların sergilendiğini söyleyen Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek, ‘'Burada 55 yerli oyun var. Oyun geliştiricilerin sayısı bu yıl geçtiğimiz yılların iki katına çıktı. Ünlü yayıncılar da fuarda olacak. Etkinliğin diğer tarafında ise profesyonellere yönelik hizmetler var. Türk oyun geliştiriciler yabancı yatırımcılarla işbirlikleri yapabiliyor. Çok oldukça verimli geçiren projeler var yatırım alan firmaların sayısının artacağını düşünüyorum. Etkinliğe yoğun ilgi var, üç gün sürecek etkinliğe tüm oyun tutkunları bekliyoruz'' dedi.

“Anime karakterlerini merak ediyorum”

Etkinliğe katılan ziyaretçilerden İremnur Duran ‘'Oyun etkinliklerini sürekli takip ediyorum, pek çok oyun oynarım. Anime karakterlerini merak ediyorum. Sürekli oyun oynuyorum. Günde 9 saat civarı oyun oynuyorum. Savaş ve strateji oyunlarını tercih ediyorum'' ifadelerini kullandı.

“Günde 7-8 saat oyun oynuyorum”

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Haber Editörü
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