Oyuncak Bebek Içerisinden Uyuşturucu Madde Çıktı













Bartın'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Gölbucağı Mahallesinde durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği SİS'in de katıldığı aramada oyuncak bebek içerisine gizlenmiş şekilde 5 parça halinde toplamda 4,23 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Araç sürücüsü şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.