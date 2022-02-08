Oyuncak maymun bir bebeği hayattan aldı!

İngiltere'de küçük bir bebeğin oyuncak maymun yüzünden ölmesi ülke gündemine bomba gibi düştü. Henüz 1 yaşında olan Hughie McMahon isimli bebeğin oyuncağın içindeki pili yanlışlıkla yutarak feci şekilde can vermesi trajik bir olay olarak yorumlandı.
32 yaşındaki anne Christine McDonald ile 29 yaşındaki baba Hugh McMahon bebeklerine oynaması için hareketli bir oyuncak maymun aldı. Bir akşam bebekleri Hughie'yi yatağına yatıran çift daha sonra salona geçerek film izlemeye başladı.
Film arasında bebeklerini kontrol etmek isteyen McMahon çifti, küçük Hughie'nin göğsünden hırıltılar geldiğini fark etti ve Hughie'nin gözlerini açmakta zorlandığını gördükten sonra da durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen doktorlar küçük bebeğe kalp masajı yaptıktan sonra bebeğin ağız ve burnundan kan geldiğini gördüler.
Yapılan muayeneler sonrasında Hughie'nin kanında asidik bir madde tespit ettiler ve bunun nedeninin ise oyuncağın içinde bulunan ve bebek tarafından yanlışlıkla yutulan düğme şeklindeki pil olduğunu anladılar.
Hastaneye götürülen küçük çocuğun pili yuttuktan sonra kalbinde bir delik oluştuğu anlaşıldı ve hemen ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyat sonrası bebekte geri döndürülemez büyüklükte bir organ yetmezliği ile beyin hasarı oluştu. Yoğun bakıma alınan bebek Hughie, kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.
Korkunç olay, İngiliz basınında geniş yer bulurken, acılı anne-baba, bunun kabus olduğuna inandıklarını söylediler. Bebeklerinin güvende olması için herşeyi yaptıklarını belirten anne ve baba Hughie'yi koruyamadıklarını ve bu durumun başka bebeklerin başına gelmesini istemediklerini söylediler.
32 yaşındaki anne Christine McDonald ile 29 yaşındaki baba Hugh McMahon bebeklerine oynaması için hareketli bir oyuncak maymun aldı. Bir akşam bebekleri Hughie'yi yatağına yatıran çift daha sonra salona geçerek film izlemeye başladı.
Film arasında bebeklerini kontrol etmek isteyen McMahon çifti, küçük Hughie'nin göğsünden hırıltılar geldiğini fark etti ve Hughie'nin gözlerini açmakta zorlandığını gördükten sonra da durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen doktorlar küçük bebeğe kalp masajı yaptıktan sonra bebeğin ağız ve burnundan kan geldiğini gördüler.
Yapılan muayeneler sonrasında Hughie'nin kanında asidik bir madde tespit ettiler ve bunun nedeninin ise oyuncağın içinde bulunan ve bebek tarafından yanlışlıkla yutulan düğme şeklindeki pil olduğunu anladılar.
Hastaneye götürülen küçük çocuğun pili yuttuktan sonra kalbinde bir delik oluştuğu anlaşıldı ve hemen ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyat sonrası bebekte geri döndürülemez büyüklükte bir organ yetmezliği ile beyin hasarı oluştu. Yoğun bakıma alınan bebek Hughie, kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.
Korkunç olay, İngiliz basınında geniş yer bulurken, acılı anne-baba, bunun kabus olduğuna inandıklarını söylediler. Bebeklerinin güvende olması için herşeyi yaptıklarını belirten anne ve baba Hughie'yi koruyamadıklarını ve bu durumun başka bebeklerin başına gelmesini istemediklerini söylediler.