MAGAZİN
17 Aralık 2021 - 15:18
Güncelleme: 17 Aralık 2021 - 15:18

Oyuncu Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz'ün aşk yaşadığına dir ortaya atılan iddialar doğrulandı. Çift, geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülendi.

MAGAZİN
17 Aralık 2021 - 15:18
Güncelleme: 17 Aralık 2021 - 15:18
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Oyuncu Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı ortaya çıktı!
TV ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterini oynayan ünlü oyuncu Berkay Ateş'in hayatında yeni bir aşk olduğu iddia edilmişti. 34 yaşındaki başarılı oyuncunun hayatında ise Kadın Milli Voleybol Takımının oyuncularından Simge Aköz'ün olduğu öne sürülmüştü. 








Ünlü oyuncu ile milli voleybolcu arasında ortaya atılan bu aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, herkesten köşe bucak kaçan ikilin aşkları en sonunda belgelendi. Çiçeği burnunda aşıklar Berkay Ateş ile Simge Aköz, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekanda gazeteciler tarafından görüntülendi.



Mekana ilk başta ayrı ayrı gelen çifti, daha sonra içerde birlikte eğlenmeye başladılar. Mekan çıkışı yine ayrı ayrı çıkmayı tercih eden çiftten ünlü voleybolcu Simge Aköz, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ve montunun kapüşonu ile yüzünü gizlemeyerek aracına bindi.



Ünlü oyuncu Berkay Ateş ise basın mensuplarına yeni ilişkisi hakkında konuşmadı ve muhabirlerin sorularına sadece gülümsedi. 
 
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