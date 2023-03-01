Oyuncu Cem Davran'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı! Herkes şaşkına döndü: Sosyal medya yıkıldı!

O ünlü oyuncudan CHP Genel Başkanı'na yönelik açıklama geldi. Takipçi kitlesi tarafından olumlu yanıtlar almanın yanında eleştirilmiştir. Aktif bir şekilde hesabını kullanan oyuncunun paylaşımı dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklama nedir? Tüm detaylar haberimizde.
O ÜNLÜDEN KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI!Ruhsar dizisinde oyunculuğuyla akıllarda kalan Cem Davran sosyal medya hesabında oldukça aktiftir. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı için yaptığı açıklama dikkat çekti. Beğeniler ve yorumlar hız kesmeden devam etti.
Dizi, film, tiyatro oyunu ve aynı zamanda sinema filmlerinde rol almıştır. Aynı zamanda Cem Davran sunuculuğu ile de bilinmektedir. Oynadığı diziler şu şekildedir: Aşkın Tarifi, Babam Sınıfta Kaldı, Çocuğun Var Derdin Var'da rol almıştır. Cem Davran Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında paylaşımı viral oldu. Takipçilerinin bazıları onaylayıp desteklerken bazıları ise eleştiride bulundu. Cem Davran paylaşımında şu sözleri kullandı: “Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı. Dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla” dedi. Bazı takipçileri yorumlarında şu sözleri kullandı: "Katılıyorum", "Aynı fikirdeyim", "Fazla yanlış arasında doğru çıktığın için sağ ol" dedi. Diğer kitlede bulunan takipçileri ise "Cem Davran mantıklı davran", "Bunları gerçekten içtenlikle mi söylüyorsunuz?", "Katılmıyorum" sözleriyle eleştiride bulundu.