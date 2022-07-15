MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 18:36

Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!

Ünlü oyuncu Deniz Türkali'nin yönetmen Atıf Yılmaz ile olan evliliğinden bir kızı olduğunu çoğu kişi biliyordu. Fakat kızının ünlü şarkıcı Zeynep Casalini olduğunu herkes bilmiyordu.

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 18:36
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Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!


Bir döneme damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 'İbo ve Güllüşah' filminin gazeteci Oya'sı oyuncu Deniz Türkali, yıllar boyu çok farklı projelerde de yer aldı. Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'den bir kızı olduğunu bir çok kişi tarafından biliniyordu. Fakat kızının son dönemlerin ünlü şarkıcısı Zeynep Casalini olduğunu çok fazla bilen yoktu.

Deniz Türkali



1944 yılında İstanbul'da doğan Deniz Türkali, hem oyunculuk hem de müzik alanında çok fazla çalışmalar yaptı. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu başrollerinde ise usta oyuncu Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın oynadığı 'İbo ile Güllüşah' filminde gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, adını daha çok bu filmle duyurdu.

Deniz Türkali

Deniz Türkali, ünlü şarkıcı Zeynep Casali'nin annesi!

Yönetmen Atıf yılmaz ile evlenen Deniz Türkali, bir süre sonra bu evliliğini bitirdi ve İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Türkali'nin bu evliliğinden ise bir kızı oldu ve adını da Zeynep koydu.

Zeynep Casalini

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini'nin Deniz Türkali'nin kızı olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hemen hemen tüm ailesi sanatkâr olan ünlü şarkıcının dedesi, yazılarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Vedat Türkali'dir. Dayısı ise yönetmen ve senaryo yazarı Barış Pirhasan’dır.

Zeynep Casalini

9 yaşına geldiğinde müzikle ilgilenmeye başlayan Zeynep Casalini, aynı zamanda 1985 yılında Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde tiyatro çalışmalarına katıldı. Cem Özer’in, hazırlayı sunduğu 'Laf Lafı Açıyor' isimli talk-show'da vokalistlik yapan Casalini, aranjor Sinan Akçıl imzalı ilk albümünü çıkarmış ve albümde Sezen Aksu ’nun "Duvar" isimli şarksıını seslendirmiştir. Adını bu şarkıyla duyuran Zeynep Casalini, daha sonra çok fazla başarılı projeye de imza atmıştır.

Zeynep Casalini

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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