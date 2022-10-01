Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi: "Bu iyi bir baba mı?"

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya yönelik şiddet iddiaları günlerdir gündemde. Deniz Uğur'un çocuklarının şiddete uğradığını iddia etmesi üzerine mahkeme anne Deniz Uğur'a iki ay geçici velayet verdi.
Magazin gündeminde günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın arasındaki velayet çekişmesini konuşurken Deniz Uğur, önce kızının şiddet gördüğünü anlattığı mesajı ardından da ses kayıtlarını ifşa etti.
Deniz Uğur'dan tüyler ürpertici ses kaydı!Deniz Uğur, ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın babaları tarafından bakıldığını, fiziksel ve psikolojik saldırıya uğradıklarını iddia ederek mahkemeye çıktı. Reha Muhtar, kızı Mina Muhtar'dan iki ay uzak durma cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Reha Muhtar, eski karısı hakkında kızına vurmadığını belirterek çeşitli iddialarda bulundu.
Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine uyguladığı şiddeti haber yapan Deniz Uğur'un tüyler ürpertici ses kaydı geldi.
"Bu iyi bir baba mı?"Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Mutar, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'e çirkin sözleri yayımlarken 'Ellerim titriyor! O dünyanın en iyi babası değil mi?' notunu da ekledi.
Bu iddiaların ardından Deniz Uğur yeni iddialarda bulunarak tüyleri diken diken eden ses kayıtları yayınladı. Uğur'un kaydı paylaşımında, " O halde herkes duysun... kızımın sesi ağlıyor, çığlık atıyor, acı çekiyor. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah belanızı versin" ifadeleri yer aldı.
Reha Muhtar'ı mahkemede yalnız bırakmayan Seren Serengil, Muhtar'a "dünyanın en iyi babası" demişti. Sosyal medya kullanıcıları hem Reha Muhtar'a hem de Seren Serengil'e tepki yağdırdı.