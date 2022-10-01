MAGAZİN
01 Ekim 2022 - 11:51

Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi: "Bu iyi bir baba mı?"

Eski eşler Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasındaki velayet kavgası günlerdir magazin gündemindey. Deniz Uğur ikizleri Mina ve Poyraz'ın babalarının himayesinde oldukları süreçte fiziksel ve duygusal olarak şiddet gördüklerini öne sürdü. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine atmış olduğu şiddet gördüğünü gösteren mesajları ifşa eden Deniz Uğur, şimdi de kayıt altına aldığı ses kayıtlarını yayınladı. Eleştiri oklarının çevrildiği Reha Muhtar'a ise tepkiler bitmek tükenmek bilmedi..

MAGAZİN
01 Ekim 2022 - 11:51
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Oyuncu Deniz Uğur, kızı Mina'nın maruz kaldığı şiddeti kayıt altına aldı! Eleştiri okları Reha Muhtar'a çevrildi:


Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya yönelik şiddet iddiaları günlerdir gündemde. Deniz Uğur'un çocuklarının şiddete uğradığını iddia etmesi üzerine mahkeme anne Deniz Uğur'a iki ay geçici velayet verdi. 

Deniz Uğur Reha Muhtar



Magazin gündeminde günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın arasındaki velayet çekişmesini konuşurken Deniz Uğur, önce kızının şiddet gördüğünü anlattığı mesajı ardından da ses kayıtlarını ifşa etti.

Deniz Uğur Reha Muhtar

Deniz Uğur'dan tüyler ürpertici ses kaydı!

Deniz Uğur, ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın babaları tarafından bakıldığını, fiziksel ve psikolojik saldırıya uğradıklarını iddia ederek mahkemeye çıktı. Reha Muhtar, kızı Mina Muhtar'dan iki ay uzak durma cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Reha Muhtar, eski karısı hakkında kızına vurmadığını belirterek çeşitli iddialarda bulundu.

Deniz Uğur Reha Muhtar

Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine uyguladığı şiddeti haber yapan Deniz Uğur'un tüyler ürpertici ses kaydı geldi.

"Bu iyi bir baba mı?"

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Mutar, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'e çirkin sözleri yayımlarken 'Ellerim titriyor! O dünyanın en iyi babası değil mi?' notunu da ekledi.

Deniz Uğur Reha Muhtar

Bu iddiaların ardından Deniz Uğur yeni iddialarda bulunarak tüyleri diken diken eden ses kayıtları yayınladı. Uğur'un kaydı paylaşımında, " O halde herkes duysun... kızımın sesi ağlıyor, çığlık atıyor, acı çekiyor. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah belanızı versin" ifadeleri yer aldı.

Deniz Uğur Reha Muhtar

Reha Muhtar'ı mahkemede yalnız bırakmayan Seren Serengil, Muhtar'a "dünyanın en iyi babası" demişti. Sosyal medya kullanıcıları hem Reha Muhtar'a hem de Seren Serengil'e tepki yağdırdı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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