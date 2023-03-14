Birçok yapımda yer alan İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı eşi Ufuk Beydemir geçtiğimiz sene nikah masasında ilişkilerini taçlandırdı. Evliliklerini takipçilerinden saklamayarak yaşayan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikiliden beklenmedik paylaşım geldi. Memleket Partili Caner Çakır, sosyal medya hesabından çiftle fotoğraf paylaşarak "Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. İkilinin desteklediği parti belli oldu.
GÜNDEM
14 Mart 2023 - 16:29
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir o partinin üyesi oldu! Kimse böyle bir paylaşım beklemiyordu: İlk kare geldi
Seçime günler kala ünlü isimler partilere olan ilgilerini paylaşmaya başlarken şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne katıldıklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden o görüntüler ilgi gördü.
GÜNDEM
14 Mart 2023 - 16:29