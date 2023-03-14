GÜNDEM
14 Mart 2023 - 16:29

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir o partinin üyesi oldu! Kimse böyle bir paylaşım beklemiyordu: İlk kare geldi

Seçime günler kala ünlü isimler partilere olan ilgilerini paylaşmaya başlarken şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne katıldıklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden o görüntüler ilgi gördü.

GÜNDEM
14 Mart 2023 - 16:29
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Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir o partinin üyesi oldu! Kimse böyle bir paylaşım beklemiyordu: İlk kare geldi
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Birçok yapımda yer alan İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı eşi Ufuk Beydemir geçtiğimiz sene nikah masasında ilişkilerini taçlandırdı. Evliliklerini takipçilerinden saklamayarak yaşayan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikiliden beklenmedik paylaşım geldi. Memleket Partili Caner Çakır, sosyal medya hesabından çiftle fotoğraf paylaşarak "Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. İkilinin desteklediği parti belli oldu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN MUHARREM İNCE'YE DESTEK

Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'ye destek mesajı veren ünlü şarkıcı ve oyuncu ikinci bir şansta her şeyin çok güzel olacağına yönelik mesaj yayınladı. İkili Memleket Partisi'ne katılırken bu haber kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.  



Muharrem İnce'ye ünlü desteği

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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