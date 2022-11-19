MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 23:28

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey dedi ki: Para çabuk bozmuş!

Barış Akarsu Merhaba filmindeki performansıyla dikkatleri çeken İsmail Ege Şaşmaz, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 23:28
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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey dedi ki: Para çabuk bozmuş!


Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu anısına yapılan filmde başrol oynuyor. Filmde Barış Akarsu’yu canlandıran ünlü oyuncu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada Barış Akarsu Merhaba filminin fragmanlarıyla sık sık karşımıza çıkan isim bir televizyon programına konuk oldu.

“ Bir şey alırken etiketine bakmam “

Bloomberg ekranlarında Aslı Şafak’ın programına konuk olan İsmail Ege Şaşmaz, olay olacak açıklamalarda bulundu. Aslı Şafak’ın para konusuna ilişkin yönelttiği bir soru üzerine para harcamaya aklının ermediğini, parayı tutmayı da harcamayı da bildiğini söyledi.



Oyunculuğa başladıktan sonra en büyük olayının bir şey alırken etiketine bakmamak olduğunu dile getirdi. Eşi ile bu konuda sürekli anlaşmazlık yaşadığını, etiketine bakmadan aldığı ürünün pahalı çıktığında da geri iade etmediğini söyledi.

İsmail ege

Daha önce yaşadığı bir olaydan örnek veren Şaşmaz herkesi şaşırttı. Aslı Şafak ünlü bir markanın adını vererek “ Buradan alsan da mı geri vermezsin “ diye sordu. Şaşmaz ise daha önceki gün oradan kaban aldığını ve etiketine bakmadığını söyledi.

Sosyal medya topa tuttu

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Geçim sıkıntısı çeken birçok kişi Şaşmaz’ın şımarıklık yaptığını düşündüğünü bildiren paylaşımlar yaptı. Kullanıcılardan bazıları “ Harika bir şeymiş gibi gururla anlatıyor “, “ Böyle yaşayan Yeşilçam yıldızlarının sonunu da gördük “ gibi yorumlarda bulundu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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