Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey dedi ki: Para çabuk bozmuş!







“ Bir şey alırken etiketine bakmam “







Sosyal medya topa tuttu

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu anısına yapılan filmde başrol oynuyor. Filmde Barış Akarsu’yu canlandıran ünlü oyuncu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada Barış Akarsu Merhaba filminin fragmanlarıyla sık sık karşımıza çıkan isim bir televizyon programına konuk oldu.Bloomberg ekranlarında Aslı Şafak’ın programına konuk olan İsmail Ege Şaşmaz, olay olacak açıklamalarda bulundu. Aslı Şafak’ın para konusuna ilişkin yönelttiği bir soru üzerine para harcamaya aklının ermediğini, parayı tutmayı da harcamayı da bildiğini söyledi.Oyunculuğa başladıktan sonra en büyük olayının bir şey alırken etiketine bakmamak olduğunu dile getirdi. Eşi ile bu konuda sürekli anlaşmazlık yaşadığını, etiketine bakmadan aldığı ürünün pahalı çıktığında da geri iade etmediğini söyledi.Daha önce yaşadığı bir olaydan örnek veren Şaşmaz herkesi şaşırttı. Aslı Şafak ünlü bir markanın adını vererek “ Buradan alsan da mı geri vermezsin “ diye sordu. Şaşmaz ise daha önceki gün oradan kaban aldığını ve etiketine bakmadığını söyledi.Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Geçim sıkıntısı çeken birçok kişi Şaşmaz’ın şımarıklık yaptığını düşündüğünü bildiren paylaşımlar yaptı. Kullanıcılardan bazıları “ Harika bir şeymiş gibi gururla anlatıyor “, “ Böyle yaşayan Yeşilçam yıldızlarının sonunu da gördük “ gibi yorumlarda bulundu.