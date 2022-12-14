Oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepki yağıyor







Son paylaşımı günlerce konuşulmuştu







Güzel oyuncu Pelin Karahan özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem oluyordu. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen güzel oyuncu iş insanı eşi Bedri Güntay ve iki oğlu ile sakin bir hayat sürüyordu. Yaş aldıkça gelen değişime estetik dokunuşlarla müdahale eden güzel oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepkiler geldi.Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettirirken yaptığı son cesur paylaşım ile uzun süre konuşulmuştu. Yeni paylaşımı ile saçlarına yaptığı değişikliği takipçilerine beğeniye sunan güzel oyuncu beklemediği tepkilerle karşılaştı. Takipçilerinin ‘ sana ne oldu ve saf güzelliğini kaybetmişsin’ şeklinde yaptığı yorumlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.