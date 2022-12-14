MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:04

Oyuncu Pelin Karahan'a takipçilerinden tepki yağıyor

Oyuncu Pelin Karahan sosyal medyada takipçilerinden tepki alıyor…

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:04
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Oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepki yağıyor


Güzel oyuncu Pelin Karahan özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem oluyordu. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen güzel oyuncu iş insanı eşi Bedri Güntay ve iki oğlu ile sakin bir hayat sürüyordu. Yaş aldıkça gelen değişime estetik dokunuşlarla müdahale eden güzel oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepkiler geldi. Pelin Karahan

Son paylaşımı günlerce konuşulmuştu

Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettirirken yaptığı son cesur paylaşım ile uzun süre konuşulmuştu. Yeni paylaşımı ile saçlarına yaptığı değişikliği takipçilerine beğeniye sunan güzel oyuncu beklemediği tepkilerle karşılaştı. Takipçilerinin ‘ sana ne oldu ve saf güzelliğini kaybetmişsin’ şeklinde yaptığı yorumlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pelin Karahan



Pelin Karahan

Pelin Karahan

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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