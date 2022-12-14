Güzel oyuncu Pelin Karahan özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem oluyordu. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen güzel oyuncu iş insanı eşi Bedri Güntay ve iki oğlu ile sakin bir hayat sürüyordu. Yaş aldıkça gelen değişime estetik dokunuşlarla müdahale eden güzel oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepkiler geldi.
MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:04
Oyuncu Pelin Karahan'a takipçilerinden tepki yağıyor
Oyuncu Pelin Karahan sosyal medyada takipçilerinden tepki alıyor…
MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:04
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