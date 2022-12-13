MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 21:11

Oyuncu Pelin Uluksar'ın cesur paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Pelin Uluksar sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlar ile çok konuşuldu…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 21:11
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Oyuncu Pelin Uluksar’ın cesur paylaşımları sosyal medyada gündem oldu


Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Süheyla’sı Pelin Uluksar güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Güzel oyuncu daha önce de bir çok projede bulunmuştu. Oktay Kaynarca ile aynı projede bulunan güzel oyuncunun başarılı oyunculuğu gün geçtikçe bilinirlik kazanıyor. Pelin Uluksar

Beğeni yağıyor 



Sosyal medya da aktif olan güzel oyuncu Pelin Uluksar sık sık paylaşım yapmaktan geri durmuyor. Cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor. Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun takipçi sayısı da gün geçtikçe artıyor. Pelin Uluksar

Pelin Uluksar

Pelin Uluksar

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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