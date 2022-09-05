MEDYA
05 Eylül 2022 - 22:44

Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!

Usta oyuncu Şevket Çoruh, 16 yıldır kadrosunda olduğu "Arka Sokaklar" dizisinden ayrılma kararı aldı. Dizide 'Mesut Komiser' karakterini oynayan oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı.

MEDYA
05 Eylül 2022 - 22:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!


Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye temalı dizisi Arka Sokaklar, sezon finalini 17 Haziran'da 632. bölümü ile yapmıştı. On altı yıl sonra, dizi 17. sezonunun hazırlıklarını tamamlamaya yaklaşırken dizide flaş bir gelişme yaşandı.

Şevket Çoruh

"Mesut Komiser koşmayı bıraktı"



Arka Sokakların kemik kadrosu olarak bilinen ve 16 yıldır dizinin kadrosunda oynayan usta oyuncu Şevket Çoruh, dizideki rolünden ayrılma kararı aldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan usta oyuncu sevenleri için bir veda mesajı paylaştı.

Şevket Çoruh

16 sezon ve 632 bölümde Arka Sokaklar’da koştuğunu, kaçtığını, kovaladığını belirten şevket Çoruh, Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüğünü söyleyerek artık yolun sonunda olduğunu dile getirdi.

Şevket Çoruh

'Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım…' diyen usta oyuncu Şevket Çoruh'un diziden ayrılma sebebinin tiyatroya daha fazla zaman ayırmak istemesinden dolayı olduğu konuşuluyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Yalı Çapkını dizisi Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir'in hayatı
Yalı Çapkını dizisi Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir'in hayatı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...
1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı? Bakan özel yanıtladı..
Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı?...