Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!







"Mesut Komiser koşmayı bıraktı"







Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye temalı dizisi Arka Sokaklar, sezon finalini 17 Haziran'da 632. bölümü ile yapmıştı. On altı yıl sonra, dizi 17. sezonunun hazırlıklarını tamamlamaya yaklaşırken dizide flaş bir gelişme yaşandı.Arka Sokakların kemik kadrosu olarak bilinen ve 16 yıldır dizinin kadrosunda oynayan usta oyuncu Şevket Çoruh, dizideki rolünden ayrılma kararı aldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan usta oyuncu sevenleri için bir veda mesajı paylaştı.16 sezon ve 632 bölümde Arka Sokaklar’da koştuğunu, kaçtığını, kovaladığını belirten şevket Çoruh, Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüğünü söyleyerek artık yolun sonunda olduğunu dile getirdi.'Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım…' diyen usta oyuncu Şevket Çoruh'un diziden ayrılma sebebinin tiyatroya daha fazla zaman ayırmak istemesinden dolayı olduğu konuşuluyor.