MAGAZİN
05 Nisan 2023 - 00:46

Oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, TİP saflarına katıldı!

Sinema, dizi ve tiyatronun usta sanatçılarından Cezmi Baskın'ın TİP'e katılacağı haberini İstanbul İl Partisi sözcülerinden Melis Akyürek duyurdu.

MAGAZİN
05 Nisan 2023 - 00:46
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Oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, TİP saflarına katıldı!


14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlere 40 gün kala, sanat ve spor dünyasının en büyük isimlerinden bazılarının bir siyasi partiye bağlı olduğuna dair haberler yağıyor.

Son olarak ekranlarda izlenme rekorları kıran Yargı dizisinde Merdan rolüne hayat veren sinema ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) saflarına katılmaya karar verdi.

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Oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, TİP saflarına katıldı



Partinin İstanbul İl sözcülerinden Melis Akyürek, Twitter hesabından Baskın'ın TİP'e katıldığını duyurdu.

Melis Akyürek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ülkemizin en değerli sanatçı, tiyatrocu, oyuncu ve yönetmenlerinden Cezmi Baskın aramıza katıldı ve mücadelemize güç kattı. Kendisiyle eşit ve adil bir geleceği birlikte paylaşacağız." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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