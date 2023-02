Oyunseverler bayram edecek! Steam'de yüzde 90'lık indirim başladı: Oyunlar ve fiyat listesi açıklandı!

STEAM'DE YÜZDE 90'A VARAN İNDİRİM! 20 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ...







STEAM 20 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ!

SIRA Oyun Fiyat

Steam, dünyanın en popüler oyun içeriği platformudur ve düzenli olarak sıcak, indirimli ve geçişli oyunları oyuncularla buluşturur. Bugün, Steam'in sunduğu indirimler sayesinde birçok oyun yeniden popüler hale gelmiştir. Ayrıca, yeni çıkan oyunlar da bu trendi sürdürerek oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Steam, oyun dünyasındaki popüler oyunların yanı sıra, keşfedilmemiş, yeni oyunları da oyuncularla buluşturarak sektöre yön veren bir platform olarak öne çıkmaktadır.Steam'in en çok satan oyunlar listesinde, ücretsiz olarak oynanabilen Counter-Strike birinci sırayı almaktadır. İkinci sırada ise uzun zamandır beklenen Hogwarts Legacy yer almaktadır. Hogwarts Legacy, bu hafta satışa çıkmış olmasına rağmen kısa sürede büyük ilgi görmüş ve Steam'deki satış rakamlarında üst sıralara yerleşmeyi başarmıştır. Steam, popüler oyunların yanı sıra, farklı türlerdeki oyunları da kullanıcılarına sunarak geniş bir kitleye hitap etmeyi sürdürmektedir.1 Call of Duty®: Modern Warfare® II -35% 1.099,00 TL 714,35 TL 2 Borderlands 3 -90% 309,00 TL 30,90 TL 3 Borderlands 3 Ultimate Edition -89% -92 %1.221,00 TL 92,50 TL 4 Mafia: Definitive Edition -65% 259,00 TL 90,65 TL 5 Age of Empires IV: Anniversary Edition -40% 299,00 TL 179,40 TL 6 Sid Meier’s Civilization® VI -90% 219,00 TL 21,90 TL 7 Back 4 Blood -75% 249,00 TL 62,25 TL 8 Batman™: Arkham Knight -80% 59,00 TL 11,80 TL 9 NBA 2K23 -70% 699,00 TL 209,70 TL 10 Sid Meier’s Civilization® VI Anthology -69% -85% 829,97 TL 121,95 TL 11 Dying Light -67% 59,00 TL 19,47 TL 12 Batman: Arkham Collection -85% 102,00 TL 15,30 TL 13 NARAKA: BLADEPOINT -50%129,99 TL 64,99 TL 14 嗜血印 Bloody Spell -75% 197,00 TL 49,25 TL 15 Euro Truck Simulator 2 -75% 326,00 TL 81,50 TL 16 WWE 2K22 -75% 429,00 TL 107,25 TL 17 Tiny Tina’s Wonderlands -50% 429,00 TL 214,50 TL 18 【豪华版】嗜血印本体+全部服装DLC -45% - 74%1.419,10 TL 375,80 TL 19 Marvel’s Midnight Suns -40%699,00 TL 419,40 TL 20 Danganronpa 1/2/V3 -25%-70%123,00 TL 36,90 TL 21 Dota 2 Oynaması Ücretsiz 22 Gotham Knights -55%499,00 TL 224,55 TL 23 STEINS;GATE SERIES BUNDLE -10%-64%199,00 TL 71,64 TL 24 Warframe Oynaması Ücretsiz 25 Knight Online Oynaması Ücretsiz 26 Mortal Kombat 11 -80%669,00 TL133,80 TL 27 Grand Theft Auto V -25%735,00 TL 551,25 TL 28 Mount & Blade II: Bannerlord 349,99 TL 29 The Forest 32,00 TL 30 Hunt: Showdown -46%122,50 TL66,35 TL 31 War Thunder Oynaması Ücretsiz 32 Assetto Corsa 32,00 TL 33 Raft 31,00 TL 34 Brawlhalla Oynaması Ücretsiz 35 MONSTER HUNTER RISE 375,34 TL 36 Wallpaper Engine 44,99 TL 37 Forza Horizon 4 199,00 TL 38 Forza Horizon 5 599,00 TL 39 Sea of Thieves 399,00 TL 40 WILD HEARTS™ 1.199,99 TL 41 AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative Deluxe Edition -50%-75%674,60 TL168,65 TL 42 Dying Light 2 Stay Human -42%474,00 TL 273,72 TL 43 BioShock Infinite -75% 49,00 TL 12,25 TL 44 Batman™: Arkham Origins -75% 31,00 TL 7,75 TL 45 theHunter: Call of the Wild™ -60% 32,00 TL 12,80 TL 46 AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative -75% 674,60 TL168,65 TL 47 Mortal Kombat 11 Ultimate -80% 799,00 TL 159,80 TL 48 Injustice™ 2 -90% 219,00 TL 21,90 TL