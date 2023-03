Oyunseverler bu indirimle çıldıracak! O oyunlar yüzde 90 indirime girdi: Almak için sayılı günler kaldı!

O OYUN PLATFORMUNDA %90 İNDİRİM!







Dünyaca ünlü oyun platformunda 17 Mart 2023 fiyat listesi yayınlandı. Bahar indirimi kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Bahar indirimi hangi tarihe kadar devam edecek? Merak edilen detaylar haberimizde.Dünyaca ünlü oyun platformu Steam'de bahar indirimi başladı. Yaptığı indirimlerle oyuncuların dikkatini çeken Steam, oyuncuların dikkatini çeken yeni indirim için fiyat listesini yayınladı.17 Mart 2023 tarihi itibari ile Stem'de ilkbahar indirimi başladı. Kampanya bir çok kategori içerisinde yer alan oyunlarda geçerli olacak. Popüler seriler içerisinde olan The Witcher, Assassin's Creed, Star Wars, Far Cry ve Resident Evil'de büyük indirim başladı. Lanse edilen üretimde fiyatlar da oldukça düşürüldü. Kampanya 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bazı oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekildedir: -Red Dead Redemption 2 için indirimli fiyat: 379,50 TL -Grand Theft Auto 5: Premium Edition 276 TL -Cyberpunk 2077 249 TL -God of War 197 TL -Valheim 70 TL -Far Cry Bundle 559 TL -Far Cry 3 – Blood Dragon 53,70 TL -'' '' 4 – Season Pass 104,70 TL -'' '' 5: 60,75 TL -'' '' Primal 147,25 TL -'' ''New Dawn 105,80 TL -Resident Evil 7 Biohazard 81,00 TL -'' '' Village 134,50 TL -Star Wars Jedi: Fallen Order 27,99 TL -The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut 2,70 TL -'' '' 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 4,65 TL -'' '' 3: Wild Hunt 74,99 TL -Stray 180 TL -FIFA 23 349,99 TL -Football Manager 2023 401,33 TL -Rust 206,36 TL -Mount & Blade: Warband 22,49 TL -'' '' Bannerlord 279,99 TL -UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 349,30 TL -DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT 239,40 TL -Risk of Rain 2 35,00 TL -Forza Horizon 4 : 65,67 TL -'' '' 5 : 359,40 TL -Battlefield 2042: 179,99 TLoyunları bahar indirimi ile yeni fiyatlar listede yerini aldı.