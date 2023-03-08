Oyunseverlere müjde! 700 TL'lik oyun o tarihe kadar bedava olacak!













Ubisoft Connect ve Epic Games Store'da kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan strateji oyunu Anno 1800, oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Oyun normalde 699 TL değerinde ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Geçtiğimiz yıllarda Epic Games tarafından başlatılan ücretsiz oyun kampanyasına Amazon da dahil olmuş ve üyelerine her ay yeni oyunlar sunmaya başlamıştı. Ubisoft da bu rekabetçi ortamda yerini aldı ve popüler oyunu Anno 1800'ü ücretsiz olarak sunarak oyunseverleri sevindirdi.Ubisoft'un popüler strateji oyunu Anno 1800, Shiftdelete.net'in haberine göre, 16 Nisan 2019'da piyasaya sürüldü ve strateji severler arasında büyük ilgi gördü. Ubisoft, 16 Mart tarihinde PS5 ve Xbox Series S/X'e oyunu çıkarmayı planlıyor ve bu tanıtım için bir haftalığına oyunu ücretsiz olarak sunacak. Kampanya, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Oyunu indirerek PC tarafında Epic Games Store ve Ubisoft Connect'te oynayabilirsiniz ve bu bir haftalık süre içinde beğenirseniz satın alarak tüm ilerlemenizi kaybetmezsiniz. PS5'te, oyun için ön sipariş fiyatı 449 TL olarak belirlendi. Ayrıca, PlayStation ve Xbox'ta da bu tarihler arasında oyunu ücretsiz olarak elde edebilirsiniz. Oyun tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!Oyun tutkunları için önemli bir haber! Ubisoft'un strateji oyunu Anno 1800, Ubisoft Connect ve Epic Games Store'da kısa bir süre için ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun, şehir kurma serisiyle tanınıyor ve oyuncular, ticaret yaparak imparatorluklarını gelişen bir endüstriyel metropole dönüştürebiliyorlar. Sanayi Devrimi'nde bir şirket lideri olarak yer alabilir ve oyunun çok oyunculu ve korumalı alan modlarıyla birçok seçeneğe sahip olabilirsiniz. Ancak oyunu oynamak için belirli sistem gereksinimlerine de uymanız gerekiyor. Minimum gereksinimler arasında 8 GB RAM ve 60 GB boş depolama alanı yer alırken, önerilen işlemci Intel i5 4690k veya AMD Ryzen 5 1400 ve 8 GB RAM'dir. Oyunseverler için imperdible bir fırsat, kaçırmayın!