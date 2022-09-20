YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:37

Öz babasını çekiçle öldüren Rus genç adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte tatil yaptıkları babasını çekiçle öldüren ve dün Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiple yakalanan Dmitry Stepanov adliyeye yollandı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:37
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Öz babasını çekiçle öldüren Rus genç adliyeye sevk edildi


Olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşti. İhbar üzerine otele gelen sağlık personelleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yollandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada kalan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov'un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Babasını öldürdüğü anları kaydetmiş



Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı, odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına sakladıktan sonra babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Cinayeti video ile itiraf etti

Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti. Stepanov videoda, “Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana ‘sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız' derdi ve bakın sonu itibariyle çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ancak Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonu itibariyle hayalim meydana geldi. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ancak ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Jandarmanın özel ekibi telefon sinyalinden yakaladı

Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi'nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit edilen ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen daha sonra da Antalya Caddesi'ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov'un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı. JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov, işlemleri sonrası bugün adliye yollandı.

7 yıl önce yakın arkadaşının başına da çekiçle vurmuş

Öte yandan, Stephanov'un 2015 yılında Rusya'da yakın bir arkadaşının başına da çekiçle vurarak ağır yaraladığı, uyuşturucu madde kullanımından da 5 yıl tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Haber Editörü
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