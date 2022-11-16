Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi













Ozan'dan Milli formayla ilk gol!

Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası için liglere verilecek olan arada düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İskoçya'ya karşı ilk kez A Milli Takım formasıyla gol atma sevincini yaşayan Ozan Kabak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.Ozan Kabak, İskoçya ile oynanan hazırlık müsabakasının ardından yaptığı açıklamalarda; ' Öncelikle tüm Diyarbakır halkına büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bize bugün oynadığımız karşılaşmada bir hazırlık müsabakası olmasına rağmen çok özel bir atmosfer yaşattılar. Karşılaşmaya dönecek olursak İskoçya çok iyi bir takım önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Benim açımdan da çok özel bir karşılaşmaydı. A Milli Takım'da bir süredir forma giyiyorum ancak ailemin tribünde takip ettiği bu karşılaşmada ilk kez gol atma sevincini yaşadım. ' ifadelerini kullandı.