Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası için liglere verilecek olan arada düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İskoçya'ya karşı ilk kez A Milli Takım formasıyla gol atma sevincini yaşayan Ozan Kabak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.
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16 Kasım 2022 - 22:38
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi
A Milli Takım'ın hazırlık karşılaşmasında İskoçya karşısında aldığı galibiyette büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Ozak Kabak mücadelenin ardından çok özel açıklamalarda bulundu.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:38
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