SPOR
16 Kasım 2022 - 22:38

Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi

A Milli Takım'ın hazırlık karşılaşmasında İskoçya karşısında aldığı galibiyette büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Ozak Kabak mücadelenin ardından çok özel açıklamalarda bulundu.

SPOR
16 Kasım 2022 - 22:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi


Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası için liglere verilecek olan arada düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

İskoçya'ya karşı ilk kez A Milli Takım formasıyla gol atma sevincini yaşayan Ozan Kabak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.



ozan kabak milli takım ile ilk golünü attı

Ozan'dan Milli formayla ilk gol!

Ozan Kabak, İskoçya ile oynanan hazırlık müsabakasının ardından yaptığı açıklamalarda;

' Öncelikle tüm Diyarbakır halkına büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Bize bugün oynadığımız karşılaşmada bir hazırlık müsabakası olmasına rağmen çok özel bir atmosfer yaşattılar. Karşılaşmaya dönecek olursak İskoçya çok iyi bir takım önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Benim açımdan da çok özel bir karşılaşmaydı. A Milli Takım'da bir süredir forma giyiyorum ancak ailemin tribünde takip ettiği bu karşılaşmada ilk kez gol atma sevincini yaşadım. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar
Cristiano Ronaldo: Hayatımın en kötü anıydı!
Cristiano Ronaldo: Hayatımın en kötü anıydı!
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Son Haberler
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu...
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile beyaz saçlarınız eski haline gelecek
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile...
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük...
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin jartiyer detayı nefes kesti
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin...
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun...
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması
Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü!...
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız...
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor mu?
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor...
İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?
İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı kaldı! Meğer onun için yaşın bir önemi yokmuş! Bakın Biran Damla Yılmaz'ın kendinden 13 yaş büyük eski sevgilisi kimmiş
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı...