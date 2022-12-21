Ozan Tufan'a Beşiktaş talip oldu! Şenol Güneş transferi çok istiyor







182 maçta 45 gole katkı!







İngiltere'de göz doldurdu!

Beşiktaş ilgileniyor!

Şartlara uygunsa isterim!

Şenol Güneş ile parladı!

Bursaspor altyapısında futbola başladıktan sonra burada gösterdiği performans ile dört büyüklerin radarına giren Ozan Tufan'ın yeni adresi 7 Milyon Euro karşılığında Fenerbahçe olmuştu. Bir dönem Alanyaspor ve Watford formaları da giyen deneyimli orta saha Fenerbahçe'den Hull City'e 3 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.Sarı-Lacivertli forma altında toplam 182 maça çıkan Ozan Tufan, bu maçlarda 21 gol atarken, 24 tane de asist yaptı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de toplam 21 maça çıkan çıkan Ozan Tufan etkili performansının yanı sıra attığı 4 golle büyük beğeni topladı.Dünya Kupası arasında Antalya kampını tamamlayarak lige pazar günü Gaziantep deplasmanında start verecek olan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahada Atiba Hutchinson'ın futbolu bırakacak olması nedeniyle orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Ozan Tufan oldu. Şenol Güneş'in bu transferde bir hayli istekli olduğu belirtildi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye düzenlenen bir toplantıda transfer raporunu da ileten Güneş, orta saha için özellikle Ozan'ın ismini verdi. Tecrübeli teknik adamın Ozan Tufan için; şartlar uygun olursa kadromda görmek isterim dediği öğrenildi.Fenerbahçe'ye transfer olmadan 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da Şenol Güneş ile çalışma fırsatı yakalayan Ozan Tufan sezon sonunda gösterdiği performans ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Alanyaspor'da kiralık oynarken Şenol Güneş tarafından milli kadroya davet edilen Ozan Tufan, bu hamlenin ardından kötü giden kariyerini toparlamış ve yükselişe geçmişti.