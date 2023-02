Özcan Deniz yeni eşi için paraya kıydı! Öyle bir düğün hediyesi aldı ki: Aman eski eşi duymasın!

ÖZCAN DENİZ'İN GENÇ EŞİ SAMAR DADGAR'IN BEBEK MUTLULUĞU! GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI...

Çift, Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen hızlı bir karar eşliğinde dünya evine girdi. Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına götüren Özcan Deniz ile Samar Dadgar, bu sürpriz evlilikle beraber gündemden düşmüyor... Takvim'de yer alan bir habere göre, 50 yaşında olan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in tüm karşı çıkmalarına rağmen kendisinden 24 yaş küçük olan eşi için büyük jestler yapıyor.Sahnelerde uzun zamandır boy gösteren ve yıllardır ticaretle de aktif olarak ilgilenen Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan Lamborghini model bir araba hediye etti.Hayranları kız bebek müjdesini beklerken gerçek ise çok farklı çıktı. Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu iddiaları sosyal medyayı kasıp kavuruyordu. Oysa işin aslı çok farklıymış... Özcan Deniz mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük olan genç modacı Samar Dadgar'da yakalamıştı. Hayranlarının karşısına büyük bir sürprizle çıkan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geride bıraktığımız haftalarda nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğünden paylaşmış olduğu kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan nedenin ise genç modacının hamile olması olarak bilinmekteydi. Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın kız çocuk beklediği iddiaları bile sosyal medyada dolanmaktaydı. Gerçek ise çok farklı çıktı. Samar Dadgar'ın bir bebek müjdesi yaşadığını fakat bu müjdenin kendisinden değil, ablasından beklediği açıklandı. Samar Dadgar'ın ablası Sahar Dadgar'ın çocuğunun hangi cins olacağı da netleşti. Sahar Dadgar erkek çocuk sahibi olacak. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek olanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini sonlandıran Özcan Deniz, kalbini İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Bir süredir ilişki yaşayan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geride bıraktığımız haftalarda hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı ve çift dünya evine girdi.Sessiz bir şekilde evlenen ünlü çift, Dubai'de balayı yaptı.Balayının ardından Türkiye'ye geri dönen çift, havalimanında poz vermişti. Mutlulukları her halinden belli olan ikili "Dostlarımız ve aileler arasında küçük bir tören düzenlemeyi tercih ettik. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler" sözlerini söyledi. Kendisinden 24 yaş küçük olan sevgilisi Samar Dadgar ile beraber nikah masasına oturan Özcan Deniz, sosyal medyada adından oldukça söz ettirdi. Çiftin sosyal medyada paylaşmış olduğu düğün fotoğrafları da birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Ünlü çiftten aniden gelen evlilik haberi herkesi şoka uğratmıştı. Özcan Deniz'in, eşi ile hamile olduğu için evlendiği iddiaları da kamuoyunda uzun süre yer aldı. Özcan Deniz'in tartışmalı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan gibi Samar Dadgar'ın da nikah esnasında hamile olduğu iddia edilmişti. Bir magazin programında Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ancak bu sefer kız çocuk sahibi olacağı iddia edilmişti. Geride bıraktığımız günlerde sessiz bir şekilde dünya evine giren Özcan Deniz balayı dönüşünde annesinin, İranlı gelini istemediği hakkındaki haberler için "Bunlar ailevi problemlerimiz" ifadelerini kullanmıştı.Bir yandan da Özcan Deniz yeni eşi için harcamalardan hiç kesmiyor. Dadgar'ın yayınladığı düğün fotoğraflarında bulunan kalp şeklindeki tektaşın 1 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Yeni eşi için her türlü jesti yapan Özcan Deniz, Dubai'de balayı için kaldığı odaya da gecelik 30 bin TL ödemiştir.Çiftin ilişkisinin, Özcan Deniz'in annesi tarafından kabul görmediği biliniyordu. Özcan Deniz ve İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizli bir şekilde dünya evine girdi. Samar Dadgar haberlerin yayılmasından sonra gelinlikli bir fotoğrafını yayınladı.Samar Dadgar haberinin duyulmasından sonra gelinlikli bir fotoğraf yayınladı. Dadgar, fotoğrafın altına bu notu ekledi: "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçiyor olacağım! Hiç durmadan, şüphe etmeden her kalp çarpışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve binlerce dünyada binlerce hayat içerisinde, gerçekliğin her çeşidinde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" Özcan Deniz de eşiyle beraber siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşıp kalp emojisi ekledi.Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Samar Dadgar ile beraber nikah masasına oturmak için ilk adımı attığı ve bu adımla beraber tektaş yüzük hediye ettiği iddiaları bulunuyordu. Deniz'in moda tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalanmıştı. Samar Dadgar'ın tektaş yüzüğünü göstererek telefonla konuşması da dikkatlerden kaçmadı. Moda tasarımcısı kendisine yöneltilen soruları da cevapsız bırakmıştı.Bir yandan da oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018 yılında dünya evine giren ve 2019 yılında tartışmalı olarak ayrılan Özcan Deniz, aramış olduğu aşkı Samar Dadgar'da yakalamıştı. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla beraber gündemde yer alan Seren Serengil, bu sefer Özcan Deniz ve eşi hakkında iddialarda bulundu. Seren Serengil yapmış olduğu açıklamada, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını ve evde adeta kıyamet kopardığını açıklamıştı. 'Söylemezsem Olmaz' programında, Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evli olduğu zamanda beraber olmaya başladığı iddia edildi. Programın yorumcusu olan Seren Serengil, ünlü sanatçının, Feyza Aktan ile olan evliliği boyunca Dadgar'la birlikte olmaya devam ettiğini iddia etmişti.Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil yeni iddialarda bulunmuştu. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma sırasında Özcan evinde annesiyle beraber kalıyor, ablası da aynı evde. Ancak o dönemde Özcan kızı eve getiriyor. Ayrılmadan... Anne ve abla bu haberi saklıyor. Kadın sabah yatak odasında yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap gibi emirler veriyor. Ben tüm bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip dert yanıyor." iddialarında bulundu. Seren Serengil konuşmasının sonunda da "Özcan'ın ablasını da tehdit ediyor." dedi.