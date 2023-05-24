SİYASET
24 Mayıs 2023 - 14:14

Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı! İkinci turda Zafer Partisi, Millet İttifakını destekleyecek..

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan protokolün detayları belli oldu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceğini açıklarken protokolün detayları da paylaşıldı.

SİYASET
24 Mayıs 2023 - 14:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı! İkinci turda Zafer Partisi, Millet İttifakını destekleyecek..


Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Zafer partisi genel merkezini ziyaret ederek Zafer partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü. Zafer Partisi genel merkezindeki bir toplantının ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceğinden tüm siyasi partiler sorumludur. Bu bağlamda güzel bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Basına yapılan açıklamada Ümit Özdağ ise şunları söyledi:



"Mültecilere yılda 11 milyar dolar harcamak Türk halkını yoksulluğa düşmekten alıkoyamayacak. Zafer Partisi 14 Mayıs'ta seçim yaptığında seçmene mültecileri evlerine gönderin çağrısında bulunduk.

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

"FİKİR BİRLİĞİ YAPTIK, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİZ"

İkinci turda Numan Kurtulmuş bzie gelerek bizden destek vermemizi istedi. Ancak Kurtulmuş'un açıklamaları, mültecilerin anavatanlarına dönüş politikasını içermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile de mutabakata vardık. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

"TÜRKİYE GÖÇMENİSTAN OLMAYACAK"

Basın açıklaması sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Özdağ, paylaşımında “Türkiye mülteci olmayacak. 29 Mayıs 2023'te Türkiye halkı ülkelerini geri almaya başlayacak." mesajını verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ