EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 10:23

Özel bankalardan emeklilere 3 Ekim'de promosyon sürprizi! Yeni rakam 16 bin TL..

Türkiye Ekonomi Bankası, ING ve Yapı Kredi'nin promosyon ücretlerini artıracağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre ise kampanyada yeni rakamın 16 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.

EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 10:23
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Özel bankalardan emeklilere 3 Ekim'de promosyon sürprizi! Yeni rakam 16 bin TL..


özel bankalara 3 ekimde 36 ay söz veren emeklilere 16 bin TLMilyonlarca emeklinin gözü bankaların vaat ettiği 3 yıllık promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri, vatandaşların aylardır merak ve ilgiyle takip ettiği kilit konuların başında geliyor.

Yeni ve mevcut emekli olmak üzere ülke çapında yaklaşık 17 milyon emekli var. Bu kapsamda özel bankalar, müşterilerine çılgın paket promosyonlarını sunmakta yarışıyor. Yüksek promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli tanıdığını kendi daveti ile bankaya getiren müşterilere kişi başı 1000 TL'ye kadar ek ödül verirken aynı zamanda kredi kartında çok değerli seçenekler de ekliyor. Bankalar ayrıca; uçak, otobüs ve tren biletleri, yiyecek, giyim, faturalar ve kişisel kullanım kategorilerinin de satın almalarınızla katlanarak büyüyen puan avantajları da sağlıyor.



 

Özel bankalardan emeklilere 3 Ekim'de promosyon sürprizi!

Özel bankalar emeklileri çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini verirken ilk sunulan promosyon tutarları müşteriler için cazip gelmese de rekabete giren bankalar, hızlı bir artışla sözleşmeleri henüz sona ermemiş emeklileri de kendine çekmeyi başardı. Geçmişte bazı müşterilerin imzaladığı bir promosyon sözleşmeleri feshedilerek en yüksek ücreti ödeyen bankaya gidildi.

YAPI KREDİ, ING, TEB'den promosyon kampanyası

Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankalar arasında yer alan ING Bank, Yapı Kredi ve TEB, promosyon başvurular için 30 Eylül'e kadar süre vermişti ancak yeni açıklama herkesi şaşırttı. Bankaların internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yakın zamanda yeni bir promosyon ödeneği kampanyasının açıklanması planlanıyor.

TEB, yeni müşterilerine 8.000 TL'ye kadar promosyon ödeneği veriyor. Yapı Kredi, yeni müşterilerine 7.500 TL, ING Bank ise promosyon olarak 7.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor.

Yeni promosyon kampanyasının 3 Ekim tarihinde açıklanacağı öğrenildi. Davet kampanyasıyla birlikte tahmini sayının 16 bin TL'ye ulaşması bekleniyor. ING Bank, Yapı Kredi ve TEB web sitelerini takip ederek bankalarla yeni sözleşmeler imzalarsanız 16 bin TL'ye ulaşması beklenen promosyon ödeneklerinden yararlanabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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