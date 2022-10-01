Milyonlarca emeklinin gözü bankaların vaat ettiği 3 yıllık promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri, vatandaşların aylardır merak ve ilgiyle takip ettiği kilit konuların başında geliyor. Yeni ve mevcut emekli olmak üzere ülke çapında yaklaşık 17 milyon emekli var. Bu kapsamda özel bankalar, müşterilerine çılgın paket promosyonlarını sunmakta yarışıyor. Yüksek promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli tanıdığını kendi daveti ile bankaya getiren müşterilere kişi başı 1000 TL'ye kadar ek ödül verirken aynı zamanda kredi kartında çok değerli seçenekler de ekliyor. Bankalar ayrıca; uçak, otobüs ve tren biletleri, yiyecek, giyim, faturalar ve kişisel kullanım kategorilerinin de satın almalarınızla katlanarak büyüyen puan avantajları da sağlıyor.
EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 10:23
Özel bankalardan emeklilere 3 Ekim'de promosyon sürprizi! Yeni rakam 16 bin TL..
Türkiye Ekonomi Bankası, ING ve Yapı Kredi'nin promosyon ücretlerini artıracağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre ise kampanyada yeni rakamın 16 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.
EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 10:23
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