Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:42

Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı

Doğum günlerinden kendimiz yapmak yerine hazır almayı tercih etmemizin başlıca nedenlerinden birisi zor ve uğraştırıcı olmasıdır. Bunun üzerine yaş pasta yapımını kolaylaştıran bu tarifle beraber artık hazır almalara son verildi. Evde pratik şekilde yapılacak olan yaş pasta tarifi ve malzemeleri haberimizde yer almaktadır

Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:42
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Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı


Yaş pasta yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dış ve iç süslemeleri kişinin zevkine kalırken aynı zamanda pasta içerisinde ki dolgu da zevke göre şekillenebilir. İster meyvelerle ister de çikolata yardımıyla yaş pastanın içeriği zenginleştirilir. Oldukça sevilen bu yaş pasta tarifi yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. İşte, pratik ve lezzetli yaş pasta tarifi...

KOLAY YAŞ PASTA MALZEMELERİ

3 adet yumurta



1,5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı süt

Üzeri için:

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

2,5 yemek kaşığı un (ya da 1 yemek kaşığı un ,1 yemek kaşığı pirinç unu)

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Derin bir kabın içerisine yumurta ve şeker alınarak beyazlaşana kadar çırpılır. Sıvı yağ, süt ve kakao eklenir çırpma işlemine devam edilir. Son olarak ise un, vanilya ve kabartma tozu eklenerek çırpılır ve kelepçeli kek kalıbına koyularak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirilir. Orta boy tencereye süt, un, şeker ve kakao eklenerek koyulaşıncaya kadar karıştırılır. Pişen muhallebinin altı kapatılarak tereyağ ve vanilya eklenerek biraz daha karıştırılır. Pişen kek ortadan iki kesilir ve arasına yapmış olunan muhallebi sürülür. İsteğe göre içerisine meyve ya da çikolata parçaları eklenebilir. Kalan muhallebi kekin her yerine sürülür ve arasına meyve eklenerek kapatılır. Pasta isteğe göre süslenebilir ve pasta hazır. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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