Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı







KOLAY YAŞ PASTA MALZEMELERİ







Üzeri için:

YAPILIŞI:

Yaş pasta yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dış ve iç süslemeleri kişinin zevkine kalırken aynı zamanda pasta içerisinde ki dolgu da zevke göre şekillenebilir. İster meyvelerle ister de çikolata yardımıyla yaş pastanın içeriği zenginleştirilir. Oldukça sevilen bu yaş pasta tarifi yediden yetmişe herkesin beğenisini topladı. İşte, pratik ve lezzetli yaş pasta tarifi...3 adet yumurta1,5 su bardağı un 1 su bardağı şeker 1 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1 çay bardağı süt2 su bardağı süt 5 yemek kaşığı şeker 2,5 yemek kaşığı un (ya da 1 yemek kaşığı un ,1 yemek kaşığı pirinç unu) 3 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağıDerin bir kabın içerisine yumurta ve şeker alınarak beyazlaşana kadar çırpılır. Sıvı yağ, süt ve kakao eklenir çırpma işlemine devam edilir. Son olarak ise un, vanilya ve kabartma tozu eklenerek çırpılır ve kelepçeli kek kalıbına koyularak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirilir. Orta boy tencereye süt, un, şeker ve kakao eklenerek koyulaşıncaya kadar karıştırılır. Pişen muhallebinin altı kapatılarak tereyağ ve vanilya eklenerek biraz daha karıştırılır. Pişen kek ortadan iki kesilir ve arasına yapmış olunan muhallebi sürülür. İsteğe göre içerisine meyve ya da çikolata parçaları eklenebilir. Kalan muhallebi kekin her yerine sürülür ve arasına meyve eklenerek kapatılır. Pasta isteğe göre süslenebilir ve pasta hazır. Afiyet olsun.