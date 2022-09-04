YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:37

Özel güvenlik görevlileri yenileme sınavından şikayetçi!

Özel güvenlik görevlileri yenileme sınavında şikayetçi! ÖGG'liler yılda bir girmek zorunda kaldıkları yenileme sınavının kalkmasını talep ediyor. Peki yenileme sınavı nedir, geçerlilik süresi ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 13:37
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Özel güvenlik görevlileri yenileme sınavından şikayetçi!


Özel güvenlik görevlileri için en büyük sorunlardan biri yenileme sınavı. Yenileme sınavı Silahsız veya silahsız olarak Kişisel Koruma Belgesi almış kişilerin kimlik kartlarının son başvuru tarihinden en az 6 ay ve en fazla 1 yıl önce düzenlenmesi ve değiştirilmesi işlemidir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

Adaylar, eğitim sonrası sertifika sınavına girerek yenileme eğitimi ve sertifika alırlar.

Sınavı Geçmezlerse Çalışma İzni Verilmiyor



ÖGG'ler sınavı geçemezlerse güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar ve sınavdan sonra sertifikalarını yenilerler.

Yenileme eğitimi adaylarının tekrar sınava girmeleri ve ücretlerini ödeyerek başladıkları süreçlere tekrar girmeleri gerekmektedir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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