Özel güvenlik görevlileri yenileme sınavından şikayetçi!







Sınavı Geçmezlerse Çalışma İzni Verilmiyor







Özel güvenlik görevlileri için en büyük sorunlardan biri yenileme sınavı. Yenileme sınavı Silahsız veya silahsız olarak Kişisel Koruma Belgesi almış kişilerin kimlik kartlarının son başvuru tarihinden en az 6 ay ve en fazla 1 yıl önce düzenlenmesi ve değiştirilmesi işlemidir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır. Adaylar, eğitim sonrası sertifika sınavına girerek yenileme eğitimi ve sertifika alırlar.ÖGG'ler sınavı geçemezlerse güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar ve sınavdan sonra sertifikalarını yenilerler. Yenileme eğitimi adaylarının tekrar sınava girmeleri ve ücretlerini ödeyerek başladıkları süreçlere tekrar girmeleri gerekmektedir.