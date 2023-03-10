Özel güvenlik işi arayanlar o banka ilan açtı! Güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru tarihlerine dikkat!













BAŞVURU DETAYLARI

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Bankası iş arayan vatandaşlara özel önemli açıklamalara yer verdi. Yapılan açıklamada güvenlik görevlisi istihdamı için personel alımı yapılacağı belirtildi. Tam zamanlı bir güvenlik görevlisi alımına baktığınızda, başvuruların çevrimiçi olarak gerçekleştiğini göreceksiniz.Son dakika açıklamasında, "Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız, Şubelerimizde, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü binalarımızda silahlı güvenlik görevini yerine getirirler" denilirken, uygulamanın detayları şöyle açıklandı…Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Eğitimi: Lise mezunu veya üstü, teknik kolej giriş yeterliliği veya üstü. Yaş: 31 Mart 2023 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak (31 Mart 1995 tarihinden sonra doğanlar başvurabilecek). Askerlik Hizmeti: Askerlik hizmeti 31 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Sağlık: Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde çalışabilmeye elverişli olması gerekiyor. Sertifika: Son kullanma tarihi 31 Mart 2024 veya daha sonra olan silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak. Boy: En az 175 cm boyunda olmalıdır. Vardiyalı çalışma: Vardiyalı çalışabilmeye uygun olması gerekiyor. Adli Sicil: Affa uğrasa dahi herhangi bir suçtan hapis cezası almamış olmak. Hizmet Yükümlülüğü: Bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak ve kamu haklarından yoksun olmamak. Katılım: Bankanın daha önce yapmış olduğu Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının mülakat aşamasında başarısız olmamış olması.Başvurular İş Bankası İnsan Kaynakları Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru sahiplerinin “https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi” adresine girerek başvurularını yapmaları gerekiyor.