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Ankara’da uyuşturucu tacirleri büyük darbe: 259 gözaltı

Başkent Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 259 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 27’sinin tutuklandığı öğrenildi.

10 Ağustos 2021 Salı 13:07
Ankara’da uyuşturucu tacirleri büyük darbe: 259 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek adına operasyonlara başladı. 2-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 259 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan son bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 18 kilo 700 gram esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 590 gram eroin, 340 gram bonzai ve 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada il genelinde devam eden uyuşturucu operasyonlarına devam edileceğini ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacağını duyurdu.


Son Güncelleme: 10.08.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
NarkotikAnkaraOperasyon
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