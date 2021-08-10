Ankara’da uyuşturucu tacirleri büyük darbe: 259 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek adına operasyonlara başladı. 2-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 259 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan son bir hafta içinde gerçekleşen operasyonlarda 18 kilo 700 gram esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 590 gram eroin, 340 gram bonzai ve 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada il genelinde devam eden uyuşturucu operasyonlarına devam edileceğini ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacağını duyurdu.