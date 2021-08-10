Ankara’da uyuşturucu tacirleri büyük darbe: 259 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek adına operasyonlara başladı. 2-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 259 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada il genelinde devam eden uyuşturucu operasyonlarına devam edileceğini ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacağını duyurdu.
Son Güncelleme: 10.08.2021 13:07