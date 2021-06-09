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Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel çalışma saatleri

Haziran ayı ile beraber normalleşme adımları uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bankaların çalışma saatleri de araştırma konularından birisi oldu. Peki bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte bankaların güncel çalışma saatleri…

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:06
Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel çalışma saatleri
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Kabine Toplantısı sonucunda uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme adımlarıyla beraber birçok sektörün çalışma saatleri değişti. Bankalar da bu sektörlerden birisi. Birçok insan para temelli işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara müracaat ediyor. Bu nedenle normalleşme sonrasında bankaların çalışma saatlerin nasıl olduğu araştırılmaya başlandı.


Türkiye Bankalar Birliği, 17 günlük sokağa çıkma yasağında bankaların sabah saat 10.00 ila akşamüzeri 16.00 arasında faaliyet gösterebileceğini ve bankalarda koronavirüs önlemlerine uyulacak şekilde personel çalıştırılacağını açıklamıştı.

Kontrollü normalleşme adımlarının ikinci aşamasının başladığı 1 Haziran itibariyle bankaların çalışma saatlerinde ne gibi bir değişiklik yapıldığı henüz açıklanmadı. Sokağa çıkma yasağının artık olmaması nedeniyle çalışma saatlerinin yeniden 08.00-17.00 şeklinde düzenlenmesi bekleniyor. Bu konuda gözler Türkiye Bankalar Birliği’nde olacak.


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar BirliğiKontrollü Normalleşme AdımlarıBanka Güncel çalışma Saatleri
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