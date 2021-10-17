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İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C operasyonu: 84 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 84 kişi yakalandı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 42 kişi ise aranıyor.

17 Ekim 2021 Pazar 17:25
İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C operasyonu: 84 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerini yürütüp, örgüt adına silahlı eğitim alarak eylem hazırlığında olan 126 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri yakalama kararı çıkarılan 126 kişinin adreslerini tespit etti. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 126 kişiden 84’ü yakalandı. Diğer 42 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan edinilen bilgiye göre örgüt Taksim emniyet mensuplarına karşı rehin alma eylemi yapıp, Taksim Anıtı önünde taleplerini ileterek pazarlık yapmaya hazırlanıyordu. Ekiplerin çalışması sonucunda terör örgütünün eylem planı çökertilmiş oldu.


Son Güncelleme: 17.10.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerörOperasyon
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