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Memur alımına başvuru şartları nelerdir? KPSS'den 50 ve 60 puan alan kişilere müjdeli haber geldi

KPSS’den 50 ve 60 puan alan kişilere müjdeli haber geldi. Buna göre KPSS’den 50 ve 60 puan alan kişilerden yaklaşık 16 bini memur olarak alınacak. Peki memur alımına başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı...

02 Kasım 2021 Salı 22:51
Memur alımına başvuru şartları nelerdir? KPSS'den 50 ve 60 puan alan kişilere müjdeli haber geldi
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KPSS’den 50 ve 60 puan alan kişilere müjdeli haber geldi. Kamu kurumlarına memur alımı yapan ilanlara yeni bir ilan daha eklendi. KPSS’den 50 ve 60 puan kişiler arasında 16 bin kişi devlet kurumlarına memur olarak atanacak. Bu müjdeli haberle beraber memur alımına başvuru yapmak isteyen insanlar başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek için intenete yöneldi. Peki memur alımına başvuru şartları nelerdir?

Memur Alımına Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye’deki pek çok devlet kurumu KPSS’den 50 ve 60 puan alan kişiler arasında yaklaşık 16 bin kişiyi bünyesine dahil edecek. Bir çok insan bu memur alımına başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte memur alımına başvuru şartları:

- T.C. vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- KPSS sınavından en az 50 ve 60 puan almış olmak

- En az lise mezunu olmak

- Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

- Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

- Çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

- Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak

Memur Alımı Yapılacak Kadrolar Hangileri ?

KPSS’den 50 ve 60 puan alan kişilerin başvurabileceği memur alımının kadroları belli oldu. İşte memur alımı yapılacak kadrolar:

- Sözleşmeli memur

- Antrenör

- Sözleşmeli öğretmen

- Çözümleyici


- Mühendis

- İtfaiye eri

- Kamu personeli

- Memur

- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

- Zabıta memuru

- Otobüs kaptanı

- Hizmetli

Hangi Devlet Kurumları Memur Alımı Yapacak?

KPSS’de 50 ve 60 puan alan kişiler arasından yaklaşık 16 bin kişiyi bünyesine dahil edecek olan devlet kurumları listesi belli oldu. İşte memur alımı yapacak olan devlet kurumları:

- Gençlik Ve Spor Bakanlığı

- Milli Eğitim Bakanlığı

- Tarım Kredi Kooperatifleri

- Adalet Bakanlığı

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

- Diyanet İşleri Başkanlığı

- Antalya Büyükşehir Belediyesi

- Alucra Belediyesi

- Çardaklı Belediyesi

- Hakimler Ve Savcılar Kurulu


Son Güncelleme: 02.11.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
KpssMemur AlımıDevlet Kurumları
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