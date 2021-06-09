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Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler

Sevilen kahve markası Nescafe’nin 24 Mayıs – 30 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan Nescafe Gold kampanyasının kazananları belli oldu. İşte asıl ve yedek kazananlar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
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Sevilen kahve markası Nescafe’nin 24 Mayıs – 30 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan Nescafe Gold kampanyasının kazananları belli oldu. İşte asıl ve yedek kazananlar…

Dünyada en çok sevilen kahve markalarından olan Nescafe, 24 Mayıs 2021 tarihinde Nescafe Gold Çekilişi’ni başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 kişiye 1000 Türk Lirası değenide Param Nescafe Gold Hediye Kuponu ve 10 kişiye ise Nescafe Gold Kahve Makinesi verilecekti. Çekilişin kazananları ise belli oldu. İşte asıl ve yedek talihliler:

Param Nescafe Gold asıl kazananlar

Param Nescafe Gold yedek kazananlar


Nescafe Gold kahve makinesi asıl kazananlar

Nescafe Gold kahve makinesi yedek kazananlar

Nescafe Gold’un 18. Dönem çekilişi 31 Mayıs 2021 ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti. O çekilişin sonuçlarının da Haziran sonu gibi açıklanması bekleniyor. Kampanyaya Nescafe Gold’un 100g, 200g ile katılım sağlanabiliyor. Paket içindeki şifrelerin GSM operatörleri aracılığı ile 4544 numarasına SMS olarak gönderilmesiyle çekilişe katılabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
çekilişNescafe Gold
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