Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?

Türkiye acı bir şehit haberi daha aldı. Kars’ın Kağızman ilçesinde keşif görevi yürüten askeri bir aracın kaza yapması sonucu yaralanan, götürüldüğü Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberinin ardından Egemen Öztürk’ün hayatı birçok insan tarafından araştırmaya başlandı.

Kazada şehit olan Astsubay Egemen Öztürk’ün 30 yaşında olduğu ifade edildi. Öztürk’ün evli olduğu ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit haberi evi olan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Yurdoğlu Mahallesi’ne ulaştı. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Orhan Öztürk ile anne Hacer Öztürk, büyük bir üzüntü yaşadı ve sonrasında evlerin ön tarafına Türk bayrağı astılar.