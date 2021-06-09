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Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?

Kars’ın Kağızman ilçesindeki askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk’ün hayatı araştırma konusu olmuştu. Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi? Yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:08
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
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Türkiye acı bir şehit haberi daha aldı. Kars’ın Kağızman ilçesinde keşif görevi yürüten askeri bir aracın kaza yapması sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk, götürüldüğü Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberinin ardından Egemen Öztürk’ün hayatı birçok insan tarafından araştırmaya başlandı.

Kazada şehit olan Astsubay Egemen Öztürk’ün 30 yaşında olduğu ifade edildi.  Öztürk’ün evli olduğu ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit haberi evi olan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Yurdoğlu Mahallesi’ne ulaştı. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Orhan Öztürk ile anne Hacer Öztürk, büyük bir üzüntü yaşadı ve sonrasında evlerin ön tarafına Türk bayrağı astılar.


Son Güncelleme: 09.06.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma AstsubayEgemen Öztürk
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