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Van’da son bir haftada 387 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son bir hafta içerisinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:47
Van’da son bir haftada 387 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Van’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ile genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarına ağırlık verdi. Söz konusu operasyonlarda 387 kilo 394 gram uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen miktarın son ayların en yükseği olduğu bildirildi.

Yetkililerden gelen açıklamada 4-10 Ekim tarihlerinde başlatılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 25 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 11.10.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
OperasyonVanUyuşturucu
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