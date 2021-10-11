Van’da son bir haftada 387 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelindeticaretini önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ile genelinde son bir haftada uyuşturucularına ağırlık verdi. Söz konusu operasyonlarda 387 kilo 394 gram uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen miktarın son ayların en yükseği olduğu bildirildi.

Yetkililerden gelen açıklamada 4-10 Ekim tarihlerinde başlatılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 25 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.