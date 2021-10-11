Van’da son bir haftada 387 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:47
Van
’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu
ticaretini önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ile genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyon
larına ağırlık verdi. Söz konusu operasyonlarda 387 kilo 394 gram uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen miktarın son ayların en yükseği olduğu bildirildi.
Yetkililerden gelen açıklamada 4-10 Ekim tarihlerinde başlatılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 25 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 11.10.2021 14:47
Takip Et: