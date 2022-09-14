GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 15:13

Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye tepki

Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyeleri, Sancaktepe'de yaptıkları basın açıklaması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepkilerini izah etti. Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Platformu yöneticisi Sedat Şahin, “Önümüzdeki günlerde sistem çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Artık yakıt alacak durumumuz dahi yok” dedi.

GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 15:13
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Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye tepki


İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu, çözülemeyen sorunları olduğu iddiasıyla İBB'ye tepkilerini belirten bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Platformu yöneticisi Sedat Şahin, “Sektör tarihi bir sıkıntının içerisinde, artık araçlarımızı çalıştıramaz hale geldik. Alacaklarımız yaklaşık 4 ayı buluyor, dolayısıyla akaryakıttan yedek parçaya ve bankacılık sektörüne kadar birçok alandaki borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve kontak kapatacağız. Artık yakıt alacak durumumuz dahi yok. Evde eşlerimizin altınlarını satarak süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle İBB Başkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. Bizim feryadımızı duysunlar. Biz büyük esnaf değiliz, bu kentin dikkat çeken işini yapan esnaf grubunun mağdur edilmemesi gerekir. Mağdur edilirse, hizmette kalitesizlik ve aksaklık oluşuyor. Trafikte her gün şahit oluyorsunuz, İETT ve özel halk otobüsleri yollarda kalıyor, araçlar yanıyor. Dolayısıyla yolcu mağdur oluyor” dedi.

“Otobüsler yollarda kalıyor, araçlar yanıyor”



Otobüslerin arıza sebeplerine değinen Şahin, “Trafikte her gün şahit oluyorsunuz otobüsler yolda kalıyor, araçlar yanıyor. Bunun sebepleri, biz paramızı alamıyoruz, bize gerçek rakamlar üzerinden ödeme yapılmıyor. Bize ilk olarak ödeme yapılması gerekiyor. Özellikle Bu süreçte Türkiye'de ilkler yaşandı ve asgari ücretliye devlet yılda iki sefer zam verdi. İşçi, memur ve çalışan herkes enflasyon farkını alırken, İstanbul'un yükünü çeken bizler bugün zararına iş yapıyor. Sistem artık sürdürülebilir durumdan çıkmış vaziyette” dedi.

“Hak ettiğimiz ücreti alamıyoruz”

Özel halk otobüsü esnafı Cumali Acar, "2003 yılından beri İstanbul'da toplu taşımacılık yapıyorum. Maaşlarımızı gecikmeli alıyoruz, bu da gecikmeli bir adalete benzer. Gecikme olan adalet adalet değildir. 2015 yıllarında araçlarımızı her yıl en aşağı üç bin aracın içerisinde 100 veya 150 araç değişirdi. Şu an araç yenilenmiyor. Bunun sebebi ödemelerimizi alamıyoruz. Hak ettiğimiz ücreti de alamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ödeme alamadıklarını belirten Acar, “Masraflarımız arttı ama biz zararına çalışıyoruz ve ödemelerimizi de alamıyoruz. Yakıt istasyonlarının önünden dahi geçemiyoruz. Tamirciler araçlarımızı yapmıyor. Zaten araçların yolda kalması, arızalanması, araç sahibinin araç yapamama sebebi bunlardır. Yoksa İBB kendi aracını yapabiliyor. Ancak özel halk otobüsü esnafı kendi aracını yapamıyor. Bir motorun tamiri 200 bin lira civarı tutuyor. Ben 40 bin lira ayda kazanıyorum, aracımın motorunu nasıl yaptıracağım? Suya bile yüzde 40 zam geldi, belediye kendi suyuna zam yaparken bize niye zam yapılmıyor?” dedi.

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Haber Editörü
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