GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 12:24

Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı

Otomotiv sektöründe yazılım geliştiren, bilgisayar mühendisi İsa Karahan, Sakarya'dan aldığı ikinci el halk otobüsünü, 9 aylık çalışma ile akıllı karavana çevirdi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 12:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı


Ailesinin rahat etmesi için geniş bir araç düşündüklerini belirten İsa Karahan, “Sakarya'dan halk otobüsünden çıkan bir araç aldık. Şasenin üzerine, 4 kişilik bir çekirdek ailenin ev rahatlığında kalabileceği bir karavan oluşturmak istedik. Tasarımını kendim geliştirdim. Yazılım sektöründe olduğum içinde otomasyonu için gerekli bütün düzeni ve yazılım kendim yaptım. Otobüsün üstüne 5 güneş paneli yerleştirdik. Buzdolabı, fırın, diğer aydınlatma ve prizler için gerekli olan elektriğimizi, güneş panellerinden, güçlü pillerde depolayarak kullanıyoruz. Her türlü enerji sarfiyatı takibini, aydınlatma ve cihaz ayarlarını tablet üzerinden açık kodlu bir yazılım yardımı ile takip ediyoruz. Önemli olan eşim ve çocukların mutlu olmasıydı. Onların rahatı için, tasarımı bana ait bir karavan yaptık. Güneş olmayan günlerde, araçtaki akülerde depoladığımız enerji ile 4-5 gün cihazlarımızı kullanmaya devam edebiliyoruz” dedi.



Yaklaşık olarak 2 milyon lira harcayarak 9 ayda imal edilen karavan, yaz-kış kullanılabilme özelliklerine sahip oluyor. Salgın sürecinde, yazılım sektöründe evden çalışmanın gelişmesi ile birlikte, hızlı internet bağlantısı da olan karavan, bilgisayar mühendisi İsa Karahan için ofis imkanları da sunuyor. Proje bazlı çalışma yapan yazılımcılar, aileleri ile birlikte tabiat harikası alanlarda sakin bir çalışma ortamında, işlerini daha süratli bitirebiliyor. Uludağ'da Çobankaya kamp alanında 3 ay güzel günler geçiren Karahan Ailesi, Eylül ayında hava sıcaklığının Uludağ'da 10 derecenin altına düşmesi ile Ege sahillerini dolaşmak üzere yola çıktı. Karavanları ile bin 600 kilometrelik uzun bir tur da gerçekleştiren Karahan ailesi, aracı mutlu bir şekilde huzur buldukları tabiat ortamına taşıyarak hayatlarını sürdürüyorlar.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'
Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'
Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti
Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti
İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor
İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin lira ve altı borçlar tasfiye ediliyor
Genç tasarımcı iyiliklere odaklandı
Genç tasarımcı iyiliklere odaklandı
Malatya'da bir otoparkta korkutan olay! Kan içinde bulundu, hastanede öldü
Malatya'da bir otoparkta korkutan olay! Kan içinde bulundu, hastanede öldü
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Örümcek adam gibi hırsız
Örümcek adam gibi hırsız