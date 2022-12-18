GÜNDEM
18 Aralık 2022 - 15:02

Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı

İstanbul Emniyeti Özel Harekat polislerine yönelik yıl sonu tatbikatını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tatbikat sosyal medya üzerinde de büyük ses getirdi.

GÜNDEM
18 Aralık 2022 - 15:02
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Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün her yıl tekrar ettiği özel harekat polislerine yönelik tatbikatları gerçekleştirildi. 540 Özel Harekat polisinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat 2022 yılının son tatbikatı olarak kayda geçti. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaç'ın yönettiği tatbikatta muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Aynı zamanda 400 kadar emniyet personelinin de katılmış olduğu bir tatbikat daha gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri ilk olarak helikopterlerle araziye inerek gerçek mermilerle çatışmaları oldukça ilgi çekici anlara sebep oldu. Tatbikatta, arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi sonucu Emniyet Müdürü Zafer Aktaç tarafından personel tebrik edildi. Polisler tatbikat sonunda Türk bayrağı açtılar.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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