Özel hastanelerde dengeleri değiştiren düzenleme: Hekimlerin kota sınırlamaları kaldırıldı!

Sağlık Bakanlığı, "özel hastanelerin yüzde 15'ine kadar dışarıdan doktor kabul edilebilir" diyerek kontenjan sınıurlamasını kaldırdı. Sonuç olarak, serbest muayenehane hekimleri, yıllık sözleşme yapmak kaydıyla, ilgili sektördeki lisanslı özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde hastalarını tedavi edebileceklerdir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan özel hastanelere ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması yönündeki düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı.
SGK'DAN TALEPTE BULUNULMAYACAK
Yönetmelik değişikliği ile muayenehanesi olan hekimler, muayenehaneye kayıtlı hastalarını, ilgili sektörde lisanslı özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, hasta hizmet bedeli ödemek şartıyla tedavi edebilecek. Bu tedavi için ayrıca SGK'dan da bir talepte bulunulmayacak. Özel hastaneler ve tıp merkezleri, her sektördeki işgücünün üçte birinden fazlasını oluşturmayacak şekilde doktorlarla sözleşmeli olarak çalışacak.
Bakanlık kanalından edinilen bilgilerde muayenehane açmak isteyen 60 yaş üstü ve pratisyen hekimlerin özel hastaneleri kullanmalarına yönelik kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. Tabiplerin hastalarını tedavi edecekleri hastanelerle sözleşme yapma zorunlulukları devam edecek. Bu doktorlar, kadrolarda üçte biri kapsamını geçmeden çok sayıda özel hastane ile sözleşme yapabilecek. Ayrıca personel kısıtlaması olmadan istedikleri bir hastane ile sözleşme yapabilecekler. Hasta güvenliği ve denetlenebilirliği sağlamak için hasta kayıtları Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve bilgi sistemi üzerinden hastanelere iletilecektir. BAZI VAKALARDA ÖZEL İZİN ALINABİLİNECEK Mevzuat değişiklikleri kapsamında, sözleşmeli hastanenin kliniğinden gelen hastalara öngörülen müdahalenin yapılamaması durumunda, İl Sağlık Kurulu tarafından vaka bazında bu işlemin başka bir hastanede yapılmasına özel yetki verilmiştir. Yapılan düzenleme ile kontenjan, 6 Ekim'de yapılan bir yönetmelik değişikliği ile gündeme alınarak "özel hastane dışından doktorların en fazla yüzde 15'e kadar kabul edilebileceği" ibaresi kaldırıldı. BAKAN KOCA, "DOKTORLARIN SAĞLIĞA KATKISI DEVAM EDECEK" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doktorların ihtiyaçlarını görüşmelerimizde hep birlikte ele aldık. Halkın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Dengeleri belirleyecek yeni çalışmalar hazırladık. 7 Ocak tarihine kadar size haber vereceğiz. Hekimlerimizin sağlığa katkısı devam edecek” demişti.