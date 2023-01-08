SAĞLIK
08 Ocak 2023 - 11:34

Özel hastanelerde dengeleri değiştiren düzenleme: Hekimlerin kota sınırlamaları kaldırıldı!

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle hekimler, muayenehaneye kayıtlı hastalarını ilgili sektörde lisanslı özel hastanelerde hizmet bedelini ödemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmemesi şartıyla tedavi edebilecek.

SAĞLIK
08 Ocak 2023 - 11:34
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Özel hastanelerde dengeleri değiştiren düzenleme: Hekimlerin kota sınırlamaları kaldırıldı!


Sağlık Bakanlığı, "özel hastanelerin yüzde 15'ine kadar dışarıdan doktor kabul edilebilir" diyerek kontenjan sınıurlamasını kaldırdı. Sonuç olarak, serbest muayenehane hekimleri, yıllık sözleşme yapmak kaydıyla, ilgili sektördeki lisanslı özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde hastalarını tedavi edebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan özel hastanelere ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması yönündeki düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı.

SGK'DAN TALEPTE BULUNULMAYACAK



Yönetmelik değişikliği ile muayenehanesi olan hekimler, muayenehaneye kayıtlı hastalarını, ilgili sektörde lisanslı özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, hasta hizmet bedeli ödemek şartıyla tedavi edebilecek. Bu tedavi için ayrıca SGK'dan da bir talepte bulunulmayacak. Özel hastaneler ve tıp merkezleri, her sektördeki işgücünün üçte birinden fazlasını oluşturmayacak şekilde doktorlarla sözleşmeli olarak çalışacak.

Hekimlerin kota sınırlamaları kaldırıldı

Bakanlık kanalından edinilen bilgilerde muayenehane açmak isteyen 60 yaş üstü ve pratisyen hekimlerin özel hastaneleri kullanmalarına yönelik kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. Tabiplerin hastalarını tedavi edecekleri hastanelerle sözleşme yapma zorunlulukları devam edecek. Bu doktorlar, kadrolarda üçte biri kapsamını geçmeden çok sayıda özel hastane ile sözleşme yapabilecek. Ayrıca personel kısıtlaması olmadan istedikleri bir hastane ile sözleşme yapabilecekler.

Hasta güvenliği ve denetlenebilirliği sağlamak için hasta kayıtları Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve bilgi sistemi üzerinden hastanelere iletilecektir.

BAZI VAKALARDA ÖZEL İZİN ALINABİLİNECEK

Mevzuat değişiklikleri kapsamında, sözleşmeli hastanenin kliniğinden gelen hastalara öngörülen müdahalenin yapılamaması durumunda, İl Sağlık Kurulu tarafından vaka bazında bu işlemin başka bir hastanede yapılmasına özel yetki verilmiştir.

Yapılan düzenleme ile kontenjan, 6 Ekim'de yapılan bir yönetmelik değişikliği ile gündeme alınarak "özel hastane dışından doktorların en fazla yüzde 15'e kadar kabul edilebileceği" ibaresi kaldırıldı.

BAKAN KOCA, "DOKTORLARIN SAĞLIĞA KATKISI DEVAM EDECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doktorların ihtiyaçlarını görüşmelerimizde hep birlikte ele aldık. Halkın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Dengeleri belirleyecek yeni çalışmalar hazırladık. 7 Ocak tarihine kadar size haber vereceğiz. Hekimlerimizin sağlığa katkısı devam edecek” demişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı...
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği kahveye isyan etti
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği...
Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış
Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile...
Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir
Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor:...
Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı..
Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü...
15 Ocak’tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!
15 Ocak’tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!...
Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu
Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu
İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ’lı teröristleri bağlılık yemini ettikleri videoları ele verdi!
İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ’lı teröristleri bağlılık...
HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar! Kendi adayını kendisi çıkaracak..
HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar!...
15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık koltuğuna Kevin McCarthy oturdu!
15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık...
Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var' dedi..
Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var'...
Ünlü şarkıcının merakla beklenen DNA testi sonuçlandı
Ünlü şarkıcının merakla beklenen DNA testi sonuçlandı