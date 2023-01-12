Özel okullara soruşturma! Rekabet Kurumu fiyatlarını katlayan okulları incelemeye aldı













ANKARA MERKEZLİ OKULLARA SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu'nun kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamasında İstanbul'da ve Ankara'da faaliyet gösteren Fransız menşeli özel eğitim kurumlarının fiyat sabitleyerek 4054 sayılı Koruma Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili ön araştırma raporu tamamlandı. Rekabet Kurulu, ön soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge ve sonuçları inceledikten sonra, varılan sonuçları ciddi ve eksiksiz olarak değerlendirerek ortaokullar hakkında soruşturma başlatması yönünde bir karar verdi.Rekabet Kurumu'ndan yapılan diğer açıklamada, İstanbul ve Ankara'da faaliyetlerini sürdüren özel ilk ve orta dereceli okullar ile Türkiye Özel Okullar Birliği ile ilgili bir soruşturma çalışması başlatıldığı belirtildi. Haklarında soruştuam başlatılan okulların listesi şu şekilde: * ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, * Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, * Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., * ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, * Mayısa-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., * Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, * Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, * Yükselen Koleji Eğitim AŞ