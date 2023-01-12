Rekabet Kurumu'nun kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamasında İstanbul'da ve Ankara'da faaliyet gösteren Fransız menşeli özel eğitim kurumlarının fiyat sabitleyerek 4054 sayılı Koruma Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili ön araştırma raporu tamamlandı. Rekabet Kurulu, ön soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge ve sonuçları inceledikten sonra, varılan sonuçları ciddi ve eksiksiz olarak değerlendirerek ortaokullar hakkında soruşturma başlatması yönünde bir karar verdi.
EĞİTİM
12 Ocak 2023 - 14:29
Özel okullara soruşturma! Rekabet Kurumu fiyatlarını katlayan okulları incelemeye aldı
Özel okullarda yapılan yüzde 65'lik artışın ardından sosyal ağda yıllık öğrenim ücretinin 700 bin liraya çıkması tepki çekti. Rekabet Kurumu, bu gelişmenin ardından harekete geçerek İstanbul ve Ankara illerinde faaliyetlerini devam ettiren 13 ayrı özel okul ile ilgili soruşturma açtı.
EĞİTİM
12 Ocak 2023 - 14:29