EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 14:52

Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı

Özel sektör çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar ayda 1000 TL ödeme yapılacak. Isınma yardımı olarak verilen ödemeden tüm çalışanlar yararlanabilecek.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 14:52
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Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı


Kış aylarının başlamasıyla evlerde kombiler açıldı. Vatandaşlar ay sonunda gelecek fatura için endişelenirken devletten müjdeli haber geldi. devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan doğal gaz desteği artık özel sektör çalışanları için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel sektör çalışanlarına her ay 1000 TL doğal gaz ve ısınma yardımı yapılacak.

Özel sektör çalışanları için sevindiren haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel sektör çalışanlarına verilen 1000 TL’lik doğal gaz ve ısınma yardımı; vergi ve SGK priminine tabi tutulmayacak. İşverenlerin vereceği bu destek ile milyonlarca çalışan rahat bir nefes alacak.

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL yardım



Milyonlarca özel sektör çalışanını bayram ettirecek doğal gaz yardımı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, işverenler tarafından çalışanlarına verilen bin TL’lik doğal gaz ve ısınma yardımı vergi ve SGK priminden muaf olacak.

1000 TL’lik ısınma yardımı 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 8 ay boyunca her ay ödenecek.

1000 TL ısınma yardımı şartları neler?

İşverenlerin çalışanlarına sağlayacağı yardım ödemeleri için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar;

Elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık verilmesi,

Aylık 1000 TL’yi aşmaması,

Mevcut maaşa ilave olarak ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerin yapacağı destek ödemeleri için çalışanlardan doğal gaz ya da elektrik giderleriyle ilgili fatura talep edilmeyecek. Düzenleme ile işverenler net 1000 TL’ye kadar yapacakları ısınma yardımıyla SGK prim ve vergi istisnasına tabi olacağı için 633 lira ödemekten kurtulmuş olacak.

Yardımlar Kasım ayı itibarıyla başladı ve 30 Haziran’a kadar düzenli bir şekilde ödenmeye devam edecek. Çalışanların bu yardımdan yararlanması için işverenlerine başvurması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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