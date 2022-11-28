Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı

Kış aylarının başlamasıyla evlerde kombiler açıldı. Vatandaşlar ay sonunda gelecek fatura için endişelenirken devletten müjdeli haber geldi. devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan doğal gaz desteği artık özel sektör çalışanları için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel sektör çalışanlarına her ay 1000 TL doğal gaz ve ısınma yardımı yapılacak. Özel sektör çalışanları için sevindiren haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel sektör çalışanlarına verilen 1000 TL’lik doğal gaz ve ısınma yardımı; vergi ve SGK priminine tabi tutulmayacak. İşverenlerin vereceği bu destek ile milyonlarca çalışan rahat bir nefes alacak.
Özel sektör çalışanlarına 1000 TL yardım
Milyonlarca özel sektör çalışanını bayram ettirecek doğal gaz yardımı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, işverenler tarafından çalışanlarına verilen bin TL’lik doğal gaz ve ısınma yardımı vergi ve SGK priminden muaf olacak. 1000 TL’lik ısınma yardımı 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 8 ay boyunca her ay ödenecek.