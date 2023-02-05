Özel sektör çalışanlarına son dakika! Maaşlara 1000 TL ek ödeme müjdesi













Isınma sorunu yaşayan aileler, yeterince ısınabilmek için yüklü miktarda para ödemek zorunda kalıyor. En düşük seviyede ısınmak istiyorlarsa da evde mont ve battaniye ile kalmaları gerekiyor. Resmi Gazete, sigortalı çalışan vatandaşlara doğalgaz ve elektrik faturaları için 1000 TL yardım yapılacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yıl da vatandaşlar için çok sayıda yardım programı geliştirdi. Son olarak şirkete yapılan yardım sayesinde çalışanlar önemli bir kolaylık elde edecek.İşveren, işçilerin elektrik ve doğal gaz gibi hizmet maliyetlerini ödemek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım alacak. Bu senaryoda, çalışanlar enerji ve doğal gaz faturaları için 1000 TL yardım almaya hak kazanacak.Önceki yıllarda da gündeme gelen bir sorun, işverenin özel sektörde çalışanlara ısınma yardımı yapma yükümlülüğüydü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak amacıyla çeşitli yardımlar ve ek ödemeler düzenliyor. Fatura desteği kampanyası bunlardan en sonuncusuydu. Birçok aile sosyal yardım başvurularını doldurarak yardım alırken, fatura desteğinin de sunulacağı bilgisi bazı aileleri rahatlatmaya yetti. Elektrik ve doğal gaz faturalarına yardım, ülke çapında pek çok kişinin beklediği bir şeydi, ancak henüz herkese ulaşmadı. Destek projesinin 30 Haziran 2023'e kadar süreceği düşünüldüğünde, şirketlerin personeline sunacağı destek projesi çok önemli.